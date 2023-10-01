عاجل.. تفاصيل إصابة أحمد فتوح في مباراة الزمالك وأرتا سولار
كتب:
محمود شكر
05:18 ص | الأحد 01 أكتوبر 2023
مباراة الزمالك وأرتا سولار
أكد أحمد مجدي، المدرب المساعد لنادي الزمالك، أن أحمد فتوح، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم، تعرض لشد خفيف عقب مواجهة أرتا سولار الجيبوتي، بكأس الكونفدرالية.
أحمد مجدي: فتوح تعرض لشد خفيف بعد مواجهة أرتا سولار وتابع مجدي في تصريحات تلفزيونية: «فتوح أحد أهم اللاعبين داخل نادي الزمالك، وقدم مستوى رائعا رغم عودته للإصابة».
وأضاف مجدي: «أحمد فتوح كان لديه إصابة في الحوض، وشارك في 4 تدريبات فقط قبل المباراة ومن الطبيعي أن يتعرض إلى شد عقب المباراة، ولكن الأمر على ما يرام وسيكون جاهز للمباريات».
أحمد مجدي: نطالب الكاف بوجود تقنية الفيديو في الأدوار القادمة
واختتم: «نطالب الاتحاد الإفريقي بوجود تقنية الفيديو خلال الأدوار الإقصائية، خاصةً أنه كان من الوارد أن نخرج اليوم بسبب بعض قرارات الحكم».
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