الديهي: مصر أنشأت مشروعات في مجال التنمية التحتية بإجمالي 10 ترليون جنيه

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن مصر أنشأت مشروعات في مجال التنمية التحتية بإجمالي 10 ترليون جنيه في آخر 10 سنوات، معقبًا: «كان ممكن نجيب أكل وشرب بالفلوس، ولا نقوم بإنشاء طرق أو كباري أو قناة السويس أو مبادرة القضاء على فيروس سي، أو مبادرات الحماية الاجتماعية».

وتابع الديهي، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية ten، مساء السبت،: «ظروفنا صعبة الآن، لأننا بنينا 24 مدينة جديدة، وعاصمة جديدة.. فلوسكم يا مصريين عندكم، فلوسكم رجعت لكم في الطرق والمدن الجديدة، هناك 1.5 مليون وحدة سكنية، لدينا 18 ميناء جديد».

وأضاف أن مساحة المعمور في مصر قبل تولي الرئيس السيسي كانت تقدر بـ7% من مساحة مصر، أي شريط ضيق حو نهر النيل، والآن مساحة المعمور تصل لـ14%.