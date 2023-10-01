«التنسيقية» تقدم 11 توصية بشأن الانتخابات الرئاسية.. أبرزها نشر محاضر الفرز

حددت حلقة نقاشية حول الإجراءات الانتخابية نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، توصيات مهمة بشأن الانتخابات الرئاسية المُقبلة، بعد مناقشة سلامة الإجراءات الانتخابية، وسلامة الإجراءات يوم الانتخابات، فضلاً عن المتابعة والضمانات التي يجب أن تتوفر فى إطار القانون والدستور، والتوازن الإعلامي بين جميع الأحزاب والمرشحين.

توصيات «التنسيقية» بشأن الانتخابات الرئاسية

ترصد «الوطن» التوصيات في التقرير التالي:

1- ضرورة حوكمة السوشيال ميديا في الدعاية الانتخابية والصمت الانتخابي.

2- مراجعة الحد الأقصى للإنفاق المالي في الدعايا الانتخابية وفقًا للقوانين.

3- الحوكمة في إدارة الإنفاق المالي «المبلغ التأميني».

4- الحوكمة في تلقي التبرعات وكيفية صرفها.

5- نشر محاضر الفرز في الموقع الخاص بالهيئة الوطنية للانتخابات والجريدة الرسمية.

6- تنظيم تدريب للعاملين سواء في الشهر العقاري أو اللجان.

7- تنظيم التدريب من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات بمشاركة المجتمع المدني والمجلس القومي لحقوق الإنسان.

8- تصدر منظمات المجتمع المدني المتابعة للعملية الانتخابية تقارير تعكس حالة العملية الانتخابية بشكل مستمر.

9- زيادة الضمانات الأساسية للإشراف القضائي ومتابعة منظمات المجتمع المدني.

10- ضرورة رفع الوعي بالمشاركة الشعبية في الانتخابات لأنها ضمانة حقيقية لنزاهة الانتخابات.

11- ضرورة متابعة التغطية الإعلامية.