«حماة الوطن» بمطروح يحرر توكيلات لتأييد ترشح الرئيس السيسي في الانتخابات

شهدت مكاتب التوثيق والشهر العقاري إقبالا كبيراً من أعضاء حزب حماة الوطن بمطروح على تحرير توكيلات تأييد ترشح الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسة 2024، حاملين أعلام مصر ومرددين الأغاني الوطنية.

وكلتك كمل ميسرتك

وأعلن النائب عيسى أبو تمر عضو مجلس النواب أمين حزب حماة الوطن بمطروح عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، اليوم، عن مواصلة توافد أعضاء حزب حماة الوطن بالمحافظة من جميع قبائل مطروح، على مكاتب الشهر العقاري بمراكز ومدن المحافظة، لإجراء توكيلات للرئيس عبدالفتاح السيسي لمطالبته بالترشح لفترة رئاسية جديدة تحت شعار، «وكلتك كمل ميسرتك».

مسيرات ضخمة لتأييد الرئيس السيسي في مطروح

وأضاف النائب عيسى أبو تمر أمين حزب حماة الوطن بمطروح عن تنظيم مسيرات ضخمة صاخبة تبدأ من الساعة الخامسة مساء يوم 2 أكتوبر المقبل، في جميع أنحاء شوارع مدينة مرسى مطروح حتى التجمع بشارع إسكندرية للسير في نقطة التقاء واحدة للتجمعات لتشمل ممثلين من أعضاء الحزب بجميع مراكز محافظة مطروح الثمانية لمسيرة تأييد للرئيس السيسي والاحتفال بالذكرى 50 لانتصارات السادس من أكتوبر.

فعاليات تأييد للرئيس السيسي

وأكد أمين حزب حماة الوطن بمطروح، في بيان وجود مسيرات بالسيارات عليها أعلام مصر وشعارات وأعلام الحزب، وصور الرئيس السيسي، بالإضافة إلى الألعاب النارية والحفل الفني وتشغيل الأغاني الوطنية تجوب شوارع مرسى مطروح، في يوم نبعث فيها رسالة حب وتأييد للرئيس على ما قدمه من إنجازات في كافة المجالات.

نشر اللافتات والدعاية الانتخابية بالميادين

ويواصل حزب حماة الوطن بمطروح نشر اللافتات والدعاية الانتخابية بالميادين العامة والشوارع الرئيسية بتركيب البنرات المضيئة والبوابات تحت عنوان، «كمل مشوارك الشعب اختارك»، لدعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية، فقد حظت محافظة مطروح بنصيب الأسد من المشروعات التنموية وهي خير شاهد علي ما يتم إنجازه على أرض الواقع في كل المجالات، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسى يحظى بشعبية جارفة بين جميع فئات المجتمع المطروحي والقبائل العربية، من أجل استكمال مسيرة الإنجازات والعطاء والتطوير.