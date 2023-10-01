موعد إجازة 6 أكتوبر.. آخر العطلات الرسمية في 2023

نحو 3 أيام تفصلنا عن موعد إجازة 6 أكتوبر، إذ يهتم قطاع كبير من المواطنين بمعرفة متى سيحصلون عليها وهل ستكون في موعدها أم سيجري ترحيلها مثلما حدث في إجازة المولد النبوي الشريف، حيث سيكون موعد ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة الجمعة المقبلة، أي في أحد أيام الأجازة الاسبوعية لجميع العاملين في الدولة.

موعد إجازة 6 أكتوبر

ونظرًا لأن الاحتفال بنصر أكتوبر العظيم، يوافق هذا العام، يوم الجمعة 6-10-2023، قرر مجلس الوزراء، أنّ يكون يوم الخميس المقبل 5-10-2023، هو موعد إجازة 6 أكتوبر، أي تم تبكير موعد الإجازة 24 ساعة فقط، وضمها مع الإجازة الأسبوعية لجميع العاملين فى القطاعين العام والخاص، مع تأكيد أنها إجازة مدفوعة الأجر للعاملين وفقًا لقرار مجلس الوزراء.

انتهاء الإجازات فى عام 2023

وجدير بالذكر أنّ إجازة 6 أكتوبر التي تحل الخميس المقبل، ستكون آخر الإجازات الرسمية في عام 2023، ولن يكون هناك أي إجازات رسمية متبقية حتى نهاية العام الجاري، على أن تبدأ الإجازات الرسمية في العام الجديد 2024.