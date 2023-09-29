مجلس الوزراء يعلن عن موعد إجازة 6 أكتوبر.. هل يتم تبكيرها؟

أيام قليلة تفصلنا عن الاحتفال بنصر أكتوبر العظيم، إذ يوافق هذا العام يوم الجمعة المقبل، ولذا يتساءل كثيرون عن موعد إجازة 6 أكتوبر، وما إذا كان سيتم ترحيلها إلى يوم قبله أو بعده، وهو ما نقدمه لكم عبر السطور التالية، وفقًا لمجلس الوزراء المصري، بالإضافة إلى التعريف بأهمية الاحتفال بذكرى أكتوبر بالنسبة للمصريين، ومظاهر الاحتفال به.

موعد إجازة 6 أكتوبر

حدد مجلس الوزراء موعد إجازة 6 أكتوبر، إذ يتم تبكيره لمدة 24 ساعة، إذ يوافق ذكرى نصر أكتوبر يوم الجمعة الموافق 6 أكتوبر، ولكن بعد قرار تبكير الإجازة، فستكون الإجازة يوم الخميس الموافق 5 أكتوبر المقبل، ليتم ضمها مع الإجازة الأسبوعية مثلما جرت العادة.

أهمية الاحتفال بذكرى أكتوبر بالنسبة للمصريين

يحتفل المصريون بذكرى انتصارات حرب أكتوبر 1973، التي حقق فيه الجيش المصري انتصارًا تاريخيًا على العدو الصهيوني، وتمنح هذه الإجازة المصريين فرصة للاحتفال بهذا النصر التاريخي، والتعبير عن مشاعرهم الوطنية والاعتزاز والفخر بهذه الذكرى، كما أنها تعد فرصة لقضاء وقت ممتع مع الأسرة والأصدقاء، والمشاركة في مختلف الفعاليات والاحتفالات التي يتم تنظيمها في جميع أنحاء الجمهورية.

مظاهر الاحتفال بنصر أكتوبر

ويحرص العديد من المصريين على المشاركة في مختلف الفعاليات والاحتفالات التي يتم تنظيمها في جميع أنحاء مصر، مثل إقامة العروض العسكرية والحفلات الموسيقية والمعارض الفنية، وفيها يحرص العديد من المصريين على السفر إلى مختلف المدن المصرية، أو زيارة الأماكن السياحية والأثرية، أو مجرد الاسترخاء والاستمتاع بوقتهم مع أحبابهم.