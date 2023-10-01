هل تصل العاصفة إلياس إلى مصر؟.. «الأرصاد» تجيب

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن مدى تأثر مصر بالعاصفة إلياس، التي ضربت شواطئ اليونان مؤخرا، وخلّفت وراءها كثير من الخسائر المادية، وقيل إنّها متجهة إلى مصر، على غرار ما حدث مع العاصفة دانيال.

هل تصل العاصفة إلياس إلى مصر؟

وأوضحت غانم لـ«الوطن»، أنّه وفقا للصور الصادرة عن الأقمار الصناعية، فإنّ العاصفة إلياس لن تصل إلى مصر، عكس ما أثير فى الساعات الأخيرة على صفحات السوشيال ميديا، لافتة إلى أنّ مصادر الكتل الهوائية التي تؤثر على مصر مختلفة وبعيدة تماما عن مصادر الكتل الهوائية الموجودة والمكونة للعاصفة إلياس، فالأخيرة تحركت بالفعل إلى شمال تركيا وجنوب شرق أوروبا، بعيدا عن مصر تماما.

استقرار الأحوال الجوية

ولفتت عضو هيئة الأرصاد الجوية، إلى استقرار الأحوال الجوية في مصر، عدا تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، يعمل على تكاثر السحب الممطرة على مناطق متفرقة من أنحاء البلاد، بدءا من شمال البلاد وصولا إلى جنوب الصعيد، حيث نشهد سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة لن تؤثر على الحياة اليومية، كما تعمل على انخفاض درجات الحرارة بنحو 5 درجات على أنحاء البلاد.