بشرى سارة لمحبي الشتاء.. انخفاض الحرارة بداية من اليوم

تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض خلال الساعات المقبلة، بعد أيام من الموجة الحارة التي شهدت درجات حرارة عالية، وذلك تزامنا مع بدء فصل الخريف الذي تنخفض فيه درجات الحرارة.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، انخفاضا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بداية من اليوم الأحد، بقيم تتراوح بين 3 و4 درجات، ويصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد.

حالة الطقس

ويسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، ويكون الطقس معتدلا على السواحل الشمالية الغربية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يكون لطيفا ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.

وتوجد فرص لتساقط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والصحراء الغربية ومدن القناة قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وأقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة، ويصاحبها نشاط للرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة الأحد1 أكتوبر 2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 31 الصغرى 23 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 29 والصغرى 22 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 38 والصغرى 27 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 34 والصغرى 21 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 43 الصغرى 28 درجة مئوية.

درجات الحرارة الاثنين 2 أكتوبر 2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 30 الصغرى 22 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 30 والصغرى 22 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 36 والصغرى 26 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 32 والصغرى 21 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 40 الصغرى 27 درجة مئوية.

درجات الحرارة الثلاثاء 3 أكتوبر 2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 30 الصغرى 22 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 28 والصغرى 21 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 36 والصغرى 26 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 32 والصغرى 21 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 40 الصغرى 27 درجة مئوية.