مسؤول يوناني يكشف الخسائر المروعة لعاصفة إلياس: أشبه بفيضان سفينة نوح

ظروف مناخية قاسية تعيشها اليونان خلال الآونة الأخيرة، بعد تعرضها لعاصفة ثانية عرفت باسم «إلياس» خلال شهر، تاركًا خلفها حطام طرق وجسور، ومنازل غارقة، بسبب الفيضانات التي شملت مناطق واسعة من البلاد، والتي شبهها رئيس بلديه فولوس بفيضان سفينة نوح، بسبب شدته، وفقا لشبكة تلفزيون تيليسور الفنزويلية.

https://twitter.com/i/status/1707138013086851110

17 قتيلًا حصيلة عاصفة دانيال

حالة من الذعر والقلق تسيطر على سكان مدن لاريسا كارذيتسا ولمياء، بسبب قوة العاصفة إلياس التي جعلتهم يلتزمون المنازل، قبل أن تخبرهم الحكومة اليونانية بالاستعداد لعمليات إجلاء محتملة، وكانت بعض المناطق المتضررة، قد عانت بالفعل من تبعات العاصفة الأخيرة «دانيال» قبل 3 أسابيع فقط، والتي أسفرت عن سقوط 17 قتيلا وأضرارًا كبيرة في البنية التحتية والمناطق السكنية والزراعة، ولم تكن قد تعافت بعد لاستقبال العاصفة الثانية.

https://twitter.com/i/status/1707357588734484828

إجلاء سكان وبقاء آخرين بمنازلهم اجباريا

سكان مدينة فولوس الساحلية طلبت منهم الحكومة اليونانية البقاء في منازلهم بعد ظهر الأربعاء بسبب الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة، بحسب وكالة الأنباء الوطنية اليونانية «أمنا»، وفي الوقت نفسه، نبهت السلطات سكان 3 قرى بالقرب من مدن لاريسا وكارديتسا ولمياء للاستعداد لعمليات إجلاء محتملة بسبب ارتفاع منسوب مياه الأنهار.

وفي جزيرة إيفيا، تحولت الشوارع في 3 بلدات إلى سيول عارمة، حيث تعرضت المنازل والشركات للفيضانات، بحسب وكالة أمننا.

https://twitter.com/i/status/1707084716547981617

انقطاع الكهرباء ومشاكل بإمدادات المياه

حركة السكان أصبحت مقيدة داخل اليونان بسبب العاصفة إلياس التي أسفرت عن إغلاق محور الطريق الرئيسي في الجزيرة، الذي يربط بين الجنوب والشمال، نتيجة الانهيار الأرضي، كما تواجه العديد من القرى انقطاع التيار الكهربائي ومشاكل في إمدادات المياه.

https://twitter.com/i/status/1707103249181151254

أكثر من 10 آلاف مكالمة استغاثة

فرقة الإطفاء باليونان تلقت ما يزيد عن 10495 مكالمة استغاثة في منطقة ثيساليا، و125 في جزيرة إيفيا، و70 في منطقة أتيكا، منذ بداية العاصفة الثلاثاء الماضي، وتتضمن الاستغاثات محاولات إجلاء للسكان، ومطالب بضخ المياه، وإزالة الأشجار المتساقطة، بحسب ما ذكر التلفزيون الفنزويلي.