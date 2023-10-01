«الأرصاد»: استمرار تكاثر السحب الممطرة على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد

أكدت هيئة الأرصاد الجوية استمرار تكاثر السحب المنخفضة والممطرة بدءا من شمال البلاد مرورا بالقاهرة الكبرى وصولا إلى مناطق متفرقة من محافظات شمال الصعيد؛ يصاحبها سقوط أمطار بين متوسطة وخفيفة على بعض المناطق.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

وأشارت الهيئة إلى أماكن سقوط الأمطار اليوم على كل من محافظات القاهرة الكبري والسواحل الشرقية والغربية للبلاد، وجنوب الوجه البحري، وشمال وجنوب الصعيد ووسط سيناء وجبال البحر الأحمر ومدن القناة وخليج السويس، بنسب تتراوح من 20-30%، مع استمرار نشاط الرياح الشمالية الغربية على جميع أنحاء الجمهورية بسرعات تصل لـ30 كيلومترا في الساعة.

انخفاض في درجات الحرارة

وأضافت في بيان صادر عنها وجود انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة اليوم الأحد على كل أنحاء البلاد بقيم تتراوح من 3-4 درجات، إذ تسود أجواء لطيفة ومعتدلة على جميع الأنحاء.

درجات الحرارة الأحد1 أكتوبر 2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 31 الصغرى 23 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 29 والصغرى 22 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 38 والصغرى 27 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 34 والصغرى 21 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 43 الصغرى 28 درجة مئوية.