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«القاهرة الإخبارية»: سماع دوي انفجار في العاصمة التركية

كتب:

نرمين عفيفي
10:18 ص | الأحد 01 أكتوبر 2023
أنقرة

أنقرة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها، بوقوع انفجار في العاصمة التركية أنقرة، دون معرفة أسباب حتى الآن.

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