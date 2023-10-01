«القاهرة الإخبارية»: سماع دوي انفجار في العاصمة التركية كتب: نرمين عفيفي 10:18 ص | الأحد 01 أكتوبر 2023 أنقرة أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها، بوقوع انفجار في العاصمة التركية أنقرة، دون معرفة أسباب حتى الآن. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: مستشفى العجمي التخصصي: استقبلنا وفدا تركيا لبحث التعاون المشترك عاجل.. الزلزال يعاود ضرب تركيا من جديد عاجل| زلزال يضرب تركيا في منطقة كارثة فبراير.. تعرف على حجمه وتأثيره فيضانات تركيا.. المياه تجتاح الشوارع والسلطات تحذر (فيديو) تركيا أنقرة بقلم نرمين عفيفي