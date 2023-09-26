مستشفى العجمي التخصصي: استقبلنا وفدا تركيا لبحث التعاون المشترك

قال الدكتور صلاح الحصاوي مدير عام مستشفى العجمي التخصصي، إن المستشفى استقبل وفدا تركيا لبحث الفرص الاستثمارية في مجال الأشعة.

وأشار الحصاوي في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن الوفد الوفد برئاسة الدكتور جوكاي سيليك، الرئيس التنفيذى لشركة «medital healthcare group» التركية، وتضمنت الزيارة عرض تقديمي لكل الخدمات التي يقدمها المستشفى وأقسام الأشعة، وعرض معلومات عن الأجهزة وترددات القسم.

وضع آليات التعاون

أوضح أن الوفد اطلع على المخططات الإنشائية الخاصة بأقسام الأشعة والحالات الفنية ومؤشرات الأداء الخاصة بالأجهزة الطبية وترددات القسم، لوضع آطر وآليات التعاون، وفقاً لاحتياجات أقسام الأشعة بالمستشفى.

وعرضت الدكتورة سهى نظمي رئيس قسم القلب والأوعية الدموية، بعمل العرض والإنجازات والخدمات الطبية المتميزة داخل المستشفى، وفي نهاية الزيارة أعرب الوفد التركي عن سعادتة بمستوى مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة وعن مدى تعاونها.