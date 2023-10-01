حضانة أطفال في كفر الشيخ تحتفل بذكرى المولد النبوي.. ابتهالات وهدايا

مع قدوم ذكرى المولد النبوي الشريف كل عام، تختلف طقوس الاحتفال بهذه المناسبة العظيمة بميلاد خير البرية، فالبعض يستقبل هذه الذكرى بوصلات مدح لخاتم الأنبياء، ومنهم من يُنظم الاحتفالات وتوزيع العصائر والحلوى.

إدخال الفرحة والسرور علي قلوب الأطفال

«تنورة وتوزيع الشربات وهدايا».. هكذا احتفلت إحدى حضانات الأطفال في محافظة كفر الشيخ بذكرى المولد النبوي الشريف لعام 1445 هجرية، بهدف إدخال الفرحة والسرور على قلوب الأطفال، وإبراز مظاهر الاحتفال بذكرى المصطفى صلى الله عليه وسلم.

«أسبوع كامل بنفهم الأطفال إنّ المولد النبوي ده ذكري عشان نذكر فيه النبي ونصلي عليه، ونحكي قصته مش مجرد عروسة وحصان، لأن الحاجات دي مالهاش علاقة بالمولد، والأطفال بدأت تقتنع تمام جداً، ولكن بردو كانوا عاوزين عروسة وحصان يلعبوا بيهم وتنورة، ومحبناش نزعلهم وبالفعل وزعنا عليهم عروسة حصان وعملنا فقرة تنورة، ورسمة الفرحة علي وشوش الأطفال هونت كل تعب»، بهذه الكلمات بدأت نورا المغازي، مسؤولة الحضانة حديثها لـ«الوطن».

«المغازي»: فقرة أداء جماعي لبعض الأناشيد الدينية

وأضافت «المغازي» قائلة، «شرحنا للأطفال البطاقة المحمدية الخاصة بسيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وبعد كده الأطفال عملو فقرة غناء جماعية لبعض الأناشيد الدينية وأغنية محمد نبينا لمعرفه نشأ سيدنا محمد، وكانت الفقرة الثانية إنشاد للأطفال للبطاقة المحمدية ثم البطاقة التذكارية».

فرحة غير عادية عاشها الأطفال خلال الاحتفال بذكري المولد النبوي الشريف وفقاً لـ«المغازي»: «الأطفال كانت فرحانة جداً بالحفل وبقوا حريصين كل يوم إنهم ييجوا الحضانة وحتي أولياء الأمور كانوا سعداء بالحفل عشان أحياناً بتكون بعض الأطفال خايفين وهما رايحين الحضانة والحفل بمثابة كسر رهبة الخوف وإدخال البهجة عليهم»، مشيرةً إلي أنها ليست المرة الأولي التي يتم إقامة فيها إقامة هذه الاحتفالات حيث سبق احتفالات أخري بذكريات دينية متنوعة.