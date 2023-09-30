127 وظيفة خالية بجامعة كفر الشيخ.. اعرف الشروط والمستندات المطلوبة

أعلنت جامعة كفر الشيخ، حاجتها لشغل عدد من الوظائف الشاغرة في المناصب القيادية بالجامعة بواقع 7 وظائف في عدة كليات، بالإضافة إلى وظائف للخريجين للعمل طبيبا مقيما بمستشفى الجامعة عن طريق الإعارة من وزارة الصحة، بواقع 120 وظيفة ليكون إجمالي العدد 127 وظيفة.

وظائف جامعة كفر الشيخ

وفي إطار سلسلة خدماتها المقدمة لجمهور القراء، تستعرض «الوطن» تفاصيل وظائف جامعة كفر الشيخ والتي جاءت على النحو التالي:

وظائف طبيب مقيم بمستشفى جامعة كفر الشيخ

وتأتي وظيفة الطبيب المقيم ضمن وظائف الشئون الطبية بالمستشفى، وتختص بمباشرة ومتابعة النواحي العلاجية للحالات المرضية والعلاجية، ومتابعة تغيير الملاحظات التي تقررها الفحوص الطبية وتنفيذ السياسة العلاجية للمرضى المقيمين، وكذلك تعليمات أعضاء هيئة التدريس الطبية والفنية والسياسة العامة للمستشفى، والمحافظة على كرامة المهنة الطبية ومظهرها، وتنظيم العلاقة بين العاملين بالمهنة من أطباء وهيئة التمريض.

التخصصات المطلوبة

وجاءت التخصصات المطلوبة على النحو التالي:

- 3 طبيب مقيم تخصص جراحة القلب والصدر.

- 6 طبيب مقيم تخصص الامراض الباطنة.

- 5 طبيب مقيم تخصص أمراض الكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية.

- 6 طبيب مقيم تخصص الباثولوجيا الإكلينيكية.

- 8 طبيب مقيم تخصص الاشعة التشخيصية والتصوير الطبى.

- 6 طبيب مقيم تخصص امراض وجراحة العظام.

- 6 طبيب مقيم تخصص امراض النساء والتوليد.

- 6 طبيب مقيم تخصص الجراحة العامة.

- 5 طبيب مقيم تخصص طب القلب والاوعية الدموية.

- 5 طبيب مقيم تخصص طب وجراحة العيون.

- 3 طبيب مقيم تخصص الأمراض الجلدية والتناسلية.

- 4 طبيب مقيم تخصص الأمراض النفسية والعصبية.

- 4 طبيب مقيم تخصص جراحة التجميل والحروق.

- 5 طبيب مقيم تخصص علاج الأورام والطب النووي.

- 3 طبيب مقيم تخصص الروماتيزم والتأهيل والطب الطبيعي.

- 4 طبيب مقيم تخصص الأمراض الصدرية.

- 5 طبيب مقيم تخصص جراحة الأذن والأنف والحنجرة.

- 6 طبيب مقيم تخصص طب الأطفال.

- 2 طبيب مقيم تخصص جراحة الأوعية الدموية.

- 11 طبيب مقيم تخصص التخدير والعناية المركزة الجراحية وعلاج الألم.

- 2 طبيب مقيم تخصص جراحة المسالك البولية.

- 1 طبيب مقيم تخصص طب السمع والاتزان بقسم الأذن والأنف والحنجرة.

- 8 طبيب مقيم تخصص طب الحالات الحرجة وطب الطوارئ.

- 4 طبيب مقيم تخصص جراحة المخ والأعصاب.

- 2 طبيب مقيم التخاطب بقسم الأذن والأنف والحنجرة.

الشروط المطلوبة لشغل الوظيفة

أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

أن يكون من خريجي كلية الطب البشري جامعة كفر الشيخ دور نوفمبر 2020 و2021.

أن يكون حاصلا على تقدير جيد جدا على الأقل في التقدير العام ومادة التخصص.

ألا يكون قد سبق تعيينه في وظيفة طبيب مقيم أو معيد في أي كلية من كليات الطب البشري بالجامعات المصرية حتى تاريخ نشر الإعلان.

لا يجوز ترشح الطبيب لأكثر من وظيفة من الوظائف المعلن عنها.

المستندات المطلوبة

- أصل شهادة البكالوريوس.

- شهادة الامتياز.

- بيان درجات بتقدير سنوات الدراسة.

- 6 صور شخصية حديثة.

- الموقف من التجنيد للذكور.

- أصل شهادة الميلاد وصورة الرقم القومي سارية.

- صحيفة الحالة الجنائية موجهة إلى جامعة كفرالشيخ.

- موافقة صريحة من جهة العمل.

كيفية التقديم للوظيفة

تقدم الطلبات شخصياً باليد باسم عميد كلية الطب البشري مرفقة بالمستندات المطلوبة خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر الإعلان ولن يلتفت إلى الطلبات التي تقدم قبل أو بعد الإعلان وغير المستوفاة أو المرسلة عن طريق البريد، حيث تطلب الجامعة 120 شخصا للعمل، وينتهي التقدم لها يوم 2023/10/08.

وظائف قيادية بجامعة كفر الشيخ

كما أعلنت الجامعة عن حاجتها لشغل الوظائف القيادية الآتية:

- أمين كلية الزراعة.

- مدير عام الإدارة العامة للشئون الهندسية.

- مدير عام الإدارة العامة لمكتب رئيس الجامعة.

- مدير عام الإدارة العامة للتعاقدات والمخازن.

- مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب.

- مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العلمية والثقافية.

- مدير عام الإدارة العامة للمكتبات.

المستندات المطلوبة لشغل الوظائف القيادية بجامعة كفر الشيخ

- بيان حالة وظيفية من واقع ملف خدمة المتقدم معتمدًا من جهة عمله وموضحًا به الآتي:

«تاريخ الميلاد، التأهيل العلمي والمؤهلات الإضافية، تقارير وبيانات كفاية الأداء عن ثلاث سنوات الأخيرة، الخبرات النوعية والزمنية، الوظائف الإشرافية التي شغلها المتقدم، العلاوات التشجيعية، خطابات الشكر والتقدير، الجزاءات إن وجدت، بيان بالدورات التدريبية الحاصل عليها، بالإضافة إلى أي بيانات آخري يرى المتقدم إضافتها».

- إفادة قانونية معتمدة من جهة العمل بعدم الإحالة إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية.

- 6 صور شخصية حديثة مقاس 4 × 6 + 2 صورة بطاقة الرقم القومي.

- التاريخ الوظيفي، بيان عن أبرز إنجازات المتقدم وإسهاماته بالمستندات المؤيدة لذلك، سابقة الأعمال في مهام مماثلة أو متقاربة مع الوظيفة المتقدم إليها، نتيجة تحليل المخدرات وفقا لأحكام القانون رقم (73) لسنة 2021 ولائحته التنفيذية من إحدى الجهات المعتمدة.

- المقترح التطويري للوظيفة المعلن عنها بالوحدة أو أحد أنشطتها لتحسين الأداء ورفع الكفاية الإنتاجية بها وتطوير الأنظمة التي تحكم العمل وتبسيط الإجراءات (طبقا لقرار وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري رقم 95 لسنة 2017 ) تقدم جميع المستندات الموضحة من أصل و8 نسخ.

كيفية التقدم للوظائف القيادية بجامعة كفر الشيخ

تقدم الطلبات حتى يوم 2023/10/24 باسم رئيس الجامعة بمقر الإدارة العامة لجامعة كفر الشيخ مدينة كفر الشيخ، بشارع الجيش طريق طنطا مبنى إدارة الجامعة، ولن يلتفت للطلبات التي ترد قبل أو بعد الميعاد أو التي ترد بالبريد وتقبل الطلبات سواء كان المتقدم من داخل الجامعة أو خارجها.