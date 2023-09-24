بدء التسكين في المدن الجامعية بالأزهر 30 سبتمبر

صدق الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، على موعد بدء التسكين بالمدن الجامعية بجامعة الأزهر في القاهرة والأقاليم 30 سبتمبر 2023، وأوضح رئيس الجامعة نشر الرابط الذي يستطيع الطالب الدخول عليه للاستعلام عن نتيجة تسكينه في المدينة الجامعية.

إعداد جدول زمني لتسكين الطلاب

وأضاف رئيس الجامعة، أنه جرى إعداد جدول زمني لتسكين الطلاب موضحًا به موعد تسكين كل كلية (بنين - بنات)، وأهاب بأهمية التزام كل طالب بمواعيد السكن المقررة لكل كلية، لافتا إلى أهمية تجهيز ملف التسكين الخاص به.