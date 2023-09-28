المدن الجامعية تبدا استقبال الطلاب الجدد والقدامى من الغد

قال عدد من رؤساء الجامعات الحكومية، إنّ المدن الجامعية ستبدأ غدا وبعد غد، استقبال الطلاب المقيدين لديها من القدامى، والجدد المرشحين والمقبولين في الكليات المختلفة، وفق الضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، سواء البنين أو البنات، مؤكدين أنّ المدن الجامعية جاهزة لاستقبال الطلاب بعد انتهاء أعمال الصيانة الشاملة لمؤسساتها كافة.

المدن الجامعية 2023

وأوضح الدكتور بعدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أنّ الجامعة استعدت للعام الدراسي الجديد، والأمور تسير بصورة منتظمة وهادئة دون رصد أي مشكلات، متابعا في تصريح لـ«الوطن»، أنّ تسكين الطلاب سيبدأ الأسبوع المقبل بدءا من الجمعة والسبت وفق جداول زمنية معينة، وهناك توجيهات بتذليل العقبات أمام الطلاب.

بدوره، قال الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، إنّ الجامعة انتهت من أعمال الصيانة والترتيبات الخاصة بالمدن الجامعية وفقا للضوابط والقواعد المعمول بها في هذا الشأن، على أن تبدأ استقبال الطلاب وفق الجداول الموضوعة والتي تبدأ من الغد.

وأكد الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة الأهلية، أنّه جرى تجهيز المدن الجامعية بالمتطلبات الخاصة بها، وستبدأ الجامعة تسكين الطلاب مع أول أيام الدراسة وفقا الجداول الزمنية التي أعدتها الجامعة في هذا الشأن.