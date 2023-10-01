خبير سياسي: «حكاية وطن» كشف حساب تقدمه الدولة والحكومة للمواطنين

قال الدكتور بشير عبد الفتاح، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إنّ مؤتمر حكاية وطن الذي تنظمه الدولة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمثابة كشف حساب تقدمه الدولة والحكومة للمواطنين فيما تم إنجازه خلال 9 سنوات مضت، مشيرا إلى وجود رؤية للقيادة السياسية بضرورة أن يعرف المواطن ما تم عمله والطموحات المنتظرة في ظل تحديات كبيرة على مختلف الأصعدة.

وأضاف الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، خلال لقائه مع الإعلامية هند النعساني، عبر برنامج «حكاية وطن»، المُذاع على قناة «صدى البلد»، أنّ المؤتمر كان لحظة كاشفة للجميع، وهو ما أكده الرئيس السيسي، مشددا على أنّ الدولة ماضية بقوة في مشروعاتها ورؤيتها ولن تتراجع.

ولفت الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إلى أنّ ملف الطاقة من أهم الملفات التي تحدث عنها الرئيس السيسي، مؤكدا وجود اكتفاء ذاتي في الطاقة الآن بعد جهود كبيرة من قبل الحكومة.

التطور في ملف الكهرباء هو أمن قومي للدولة وتوفير الخدمة للمواطن

وتابع الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أنّ الدولة المصرية تصدر الكهرباء الآن، والتطور في ملف الكهرباء هو أمن قومي للدولة وتوفير الخدمة للمواطن وبنية أساسية خاصة في الاستثمارات والتوسع العمراني ولابد من وجود الكهرباء.

وأكد أنّ ما يعاني منه المواطن في هذه الأيام نتيجة ظروف خارجة عن إرادة الدولة، ولا يقلل أبدا من إنجازات القيادة السياسية وما قامت به الحكومة.