اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. «حكاية وطن» يعرض ملحمة تغيير وجه الحياة على أرض مصر

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

«السيسي»: «مستعد أدفع حياتي ثمن لبناء مصر»

«حكاية وطن».. مؤتمر يعرض ملحمة تغيير وجه الحياة على أرض مصر

الرئيس: الأمة لا تُبنى إلا بالإصلاح وليس بالخراب أو التشكيك.. وتكبر بالعمل والشقا والتضحية والإخلاص «مش بالكلام»

ودعاة التخريب عايزين يهدوا البلد على صحابها.. فاصمدوا وحوِّلوا الظروف القاسية إلى منحة.. ونقاتل من أجل مصلحة بلدنا

طول ما البلد مستقرة ممكن تطلع لقدام.. وكلما صبرتم تجاوزنا الصعاب.. ولو حصل خراب هتبقوا فى مشكلة تانية لأننا 105 ملايين نسمة.. وماضون فى مسيرة البناء والتنمية.. والدولة ستدفع 45 تريليون جنيه فى المعاشات فى نحو 50 سنة مقبلة.

رئيس الوزراء: مصر حققت فى 9 سنوات إنجازات تمس كافة مناحى الحياة التى يحتاجها المواطن وهو ما لم يحدث فى قرون وخبراء: الاقتصاد الوطنى مر بتغيرات إيجابية غير مسبوقة منذ تولى «السيسى».. وبرنامج الإصلاح أحدث اكتفاء ذاتياً من الكهرباء

نواب وأحزاب: الرئيس تحدث بلغة الأرقام لإطلاع المواطنين على جهود التنمية.. وحصّن البسطاء

بمنظومة الحماية الاجتماعية.. ونشهد مشروعات غير مسبوقة فى السنوات الأخيرة

جمال حسين يكتب: مصر من الظلام إلى النور

د. محمد صلاح البدرى يكتب: الرئيس والشعب علاقة الرهان الرابح

أحمد رفعت يكتب: الطاقة والكهرباء فى مصر فى تبسيط المعقد

الصفحة الثانية

النواب يواصلون «تزكية» المرشحين المحتملين.. و«الإدارة المحلية»: المصريون يدعمون «السيسى» لاستكمال البناء

«عمر ويمامة وزهران» يستوفون الحد الأدنى.. و«محسب»: «المتحدة» تؤدى دورها الوطنى بتقديم خدمة إخبارية متكاملة.. و«حماة الوطن» يختتم الأسبوع الرابع من الزيارات الميدانية بالمحافظات لتأييده

زفة بالسيارات فى المحافظات لتأييد الرئيس.. ومواطنون: «بنحبك يا سيسى»

«أحمد»: بنقول له الشعب بيحبك يا ريس وإنجازاتك تتحدث عنك.. و«طارق»: حرّر مصر وشعبها من جماعة الإخوان الإرهابية

«تونى»: يكفينا تضحياته من أجل إعادة الوطن إلى مساره الصحيح.. و«ناصر»: يسعى لتحقيق التنمية والاستقرار

د. جيهان مديح: أطلقنا حملات فى المحافظات للتوعية بأهمية المشاركة فى الانتخابات الرئاسية.. والمواطنون يدركون تأثير الأزمات العالمية

رئيس حزب مصر أكتوبر: «السيسى» قاد مصر فى أوقات عصيبة.. وإنجازاته يلمسها الجميع

الرئيس قضى على العشوائيات والإرهاب والتمييز بين الديانات.. وأوضاع المرأة تغيرت فى عهده إلى الأفضل

الصفحة الثالثة

الشعب اتحد مع قيادته لمواجهة التحديات وتحويل «المحنة» إلى «منحة»

ملحمة تغيير وجه الحياة فى مصر

«السيسى»: الأمة لا تُبنى إلا بالإصلاح وليس بالخراب أو التشكيك.

«السيسى»: «طول ما البلد مستقرة ممكن تطلع لقدام.. واصمدوا وحولوا الظروف القاسية إلى منحة.. وكلما صبرتم تجاوزنا الصعاب» خسرنا 450 مليار دولار فى 2011.. والإيرادات أقل من المصروفات ولا بد من زيادة الموارد

الصفحة الرابعة

9 سنوات.. إنجازات فى كل المجالات

رئيس مجلس الوزراء خلال كلمته فى مؤتمر «حكاية وطن»: نحن فى خضم أزمة اقتصادية عالمية سببت تداعيات وتحديات كبيرة على مستوى التضخم وجعلت الدول النامية تعانى من الأسعار.. وعازمون على استمرار العمل والنجاح

أحمد رفعت يكتب: الطاقة والكهرباء فى مصر.. فى تبسيط المعقد!

الصفحة الخامسة

جمال حسين يكتب: مصر من الظلام إلى النور

الصفحة السادسة

الحكومة: مصر ضمن 26 دولة ملتزمة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.. ونستهدف تحويلها إلى مركز إقليمى للطاقة

نواب وأحزاب: الرئيس تحدث بلغة الأرقام لإطلاع المواطنين على جهود التنمية

خبراء: الاقتصاد الوطنى مر بتغيرات إيجابية غير مسبوقة منذ تولى «السيسى» المسئولية

«عبدالعظيم»: برنامج الإصلاح الاقتصادى أحدث اكتفاءً ذاتياً من الكهرباء.. و«جاب الله»: الدولة ضخت استثمارات لزيادة الرقعة الزراعية

د. محمد صلاح البدرى يكتب: الرئيس والشعب.. علاقة الرهان الرابح..!

الصفحة السابعة

اتفاق بين «المركزى المصرى ومصرف الإمارات» لتبادل العملة.. والصين تدرس الخطوة

البنك الأهلى المصرى يكرم أبطال فريق النادى لكرة اليد

«عبدالله»: لزيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين.. و«بالعمى»: فرصة مهمة لتطوير الأسواق

«نايت فرانك»: 94% من مستثمرى الخليج يتطلعون للاستثمار فى مصر

المصرف المتحد يرعى برنامج دعم صناعة المنسوجات

«القاضى»: للنهوض بقطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة المصرية

QNB و«صناع الخير» يدربان سيدات البدرشين على احتراف المشغولات اليدوية

«BASF»: ضخ 900 مليون يورو لتطوير القطاع الزراعى

اتفاق لتطوير قطاع الرعاية الصحية فى مصر

الصفحة الثامنة

أطلقوا مبادرة لتحويل «الإمام الشافعى» إلى «جنة»

«زرع قلب خنزير لإنسان»

قائد فريق الجراحين: عملية معقدة بدون مضاعفات

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«حازم» يحول أوتوبيساً لصالون متنقل: «حلاقة ع السريع»Back to school

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