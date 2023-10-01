افتتاح معرض للفن التشكيلي والخط العربي في قصر ثقافة الطفل بدمنهور

افتتح قصر ثقافة الطفل بدمنهور المعرض الثاني للفن التشكيلي والخط العربي للأطفال تحت شعار «لمسة إبداع»، وذلك في ختام فعاليات النشاط الصيفي، بمشاركة أطفال القصر، وتم عرض عدد من اللوحات الفنية التي تشجع الحركة الفنية وترسخ فكرة الإبداع بمعانيها المختلفة.

افتتاح المعرض الثاني للفن التشكيلي والخط العربي

ضم المعرض أنشطة يدوية وأدبية وعلمية، وتواصلت فعاليات الحفل بعرض فني لفريق كورال قصر ثقافة الطفل، وتقديم عدد من الأغاني الطربية والوطنية والفنية على مسرح قصر الثقافة، إضافة إلى عرض فني لفريق البالية وعرض فني آخر للفنانة ابتهال قطب.

توزيع شهادات في ختام الحفل

وفي ختام الحفل وُزعت شهادات تقدير للمدربين والأطفال الموهوبين المشاركين بجميع الورش بالقصر، بحضور كل من محمد البسيوني مدير عام فرع ثقافة البحيرة، إيمان السعيد مدير قصر ثقافة الطفل، وهناء خضر مدير المكتب الفني بثقافة البحيرة، وحسن وصفي نقيب الفن التشكيلي بالإسكندرية.