«المتحدة» تحدث طفرة وتهتم بالطفل.. وخبيرة: أعادت للإعلام مكانته

نجحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال الفترة الماضية في تنفيذ جزء كبير من خطتها التطويرية على المستوى الفني والإعلامي التي كانت قد أعلنت عنها مؤخرا، والتي جاءت لتواكب التطور الكبير الذي تشهده الدولة.

خطة الشركة المتحدة لتطوير المحتوى الإعلامي والفني

وضعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خطة شاملة على أكثر من مستوى أولها المستوى الفني، والذي كان من بينهم تنظيم أول مهرجان خاص بالدراما، وهو مهرجان القاهرة للدراما الذي انطلق العام الماضي، وحقق نجاحا كبيرا، وأقيم هذا العام الدورة الثانية منه بمدينة العلمين الجديدة وشهد حضورا فنيا ضخما.

مهرجان العلمين الجديدة

وعلى المستوى الفني أيضا أقامت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أكبر مهرجان ترفيهي في الوطن العربي من خلال إقامة مهرجان العلمين الجديدة، الذي شمل الكثير من الأنشطة الفنية والرياضية والترفيهية، وشهد إقامة عدد من الحفلات لكبار النجوم من بينهم محمد منير وأنغام وعمر خيرت وحكيم وغيرهم.

مسلسل كابيتانو مصر

أما على المستوى الرياضي فكانت «المتحدة» حريصة على تقديم واحد من البرامج التي تساهم في اكتشاف المواهب، وهو البرنامج الرياضي كابيتانو مصر الذي تم إطلاقه لاكتشاف المواهب الرياضية، ومساعدتهم في تحقيق أحلامهم، والذي حقق نجاحا كبيرا من خلال إطلاق الموسم الأول منه العام الماضي، وبسبب هذا النجاح انطلق الموسم الثاني منه منذ أسابيع قليلة.

مهرجان القلعة للموسيقى والغناء

وتوالى التطور الإعلامي ليشمل نجاح الشركة المتحدة في الحصول للمرة الثانية على النقل الحي لمهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في دورته الـ31 عبر شبكة قنوات الحياة، وذلك بعد النجاح الذي حققوه العام الماضي في النقل الحي للدورة الثلاثين.

وعن خطة التطوير التي شهدتها «المتحدة» أشادت الدكتورة ليلى عبدالمجيد، أستاذة الصحافة بكلية إعلام جامعة القاهرة سابقا بها، بشكل كبير قائلة بأنها أعادت الإعلام لمكانته مرة أخرى وجعلته مؤثر على جميع المستويات سواء الفنية مثل وجود مهرجان متخصص للدراما، وكذلك الرياضية مثل تقديم برنامج لاكتشاف المواهب التي لا يراها أحد ومساعدتهم في الظهور في برنامج كابيتانو مصر.

برامج الأطفال

ولم تجهل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في خطتها التطويرية الأجيال الجديدة من خلال إطلاق برامج وأعمال خاصة بالطفل لتساهم في تشكيل وعيه الثقافي فأطلقت بالفعل عددا من الأعمال منها المسلسل الكارتوني يحيى وكنوز الذي انطلق منه الموسم الأول العام الماضي، وبعد نجاحه تم طرح الموسم الثاني هذا العام.

وليس هذا فحسب ولكن طرح أيضا برنامج رحلة سعيدة الذي تقدمه الإعلامية زهرة رامي، وهناك أيضا برنامج أطفال الحياة الذي تقدمه الإعلامية سلمى صباحي وغيرهم، وعن هذا قالت الدكتورة ليلى عبدالمجيد بأنها سعيدة للغاية بأن يكون هناك اهتمام بالطفل، وخاصة أننا نفتقر لهذا منذ سنوات طويلة، وهو ما تسبب في اتجاه الطفل لمواقع التواصل الاجتماعي والتي يكون لها تأثيرا سلبيا كبيرا.

وتابعت عبدالمجيد بأن ما قدمته الشركة المتحدة للأطفال سيساهم في رفع مستوى الفكر والثقافة لديهم والتحلي بالأخلاق والصفات الحميدة، وعدم تركهم للصفات التي تنقلها وسائل التواصل الغربية.