الحكومة: ارتفاع نسبة الإناث العاملات في القطاع الحكومي والعام إلى 32.3%

أعلنت الحكومة تعزيز آليات تمكين المرأة في المجتمع، مشيرة إلى إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2017 عاما للمرأة المصرية لأول مرة في تاريخ مصر، وجرى اعتماد استراتيجية تمكين المرأة 2030، موضحة في الكتاب الصادر عن مجلس الوزراء تحت عنوان «حكاية وطن» والذي يمثل وثيقة تاريخية للأجيال القادمة، أنه تم العمل على تمكين المرأة في مختلف المجالات كالتالي:

التمكين القضائي للمرأة

- زيادة عدد القاضيات بالمحاكم المصرية بنسبة 57.1% إلى 66 قاضية عام 2021 مقارنة بـ42 قاضية عام 2012.

- تعيين 3 سيدات في منصب رئيس هيئة النيابة الإدارية على التوالي منذ عام 2017.

- تعيين 37 مستشارة بمنصب نائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة منذ أكتوبر 2013.

- 677 إجمالي عدد المستشارات بهيئة قضايا الدولة حاليًا.

التمكين الاقتصادي للمرأة

- انخفاض معدل البطالة بين الإناث بنسبة 17.3% خلال الربع الثاني من عام 2023، مقارنة بـ24.8% في الربع الثاني من 2022.

ارتفاع نسبة الإناث العاملات في القطاع الحكومي والعام

عام 2014: 30.5%.

عام 2022: 32.3 %.

ارتفاع الإناث اللاتي لديهن حسابات بنكية

2014: 14%.

2022: 57.5%.

المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للمرأة

61.6 ألف سيدة مستفيدة من المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك»، إذ بلغ نصيب المرأة من تلك المشرعات نحو %38، كما بلغت تكلفة المشروع من انطلاقه في فبراير 2021 نحو 3.8 مليار جنيه.

مشروعات صندوق التنمية المحلية

83.5 ألف سيدة مستفيدة.

%46.4 نسبة نصيب المرأة من إجمالي تلك المشروعات.

268.6 مليون جنيه تكلفة المشروعات، منذ بداية عمل الصندوق عام 1980 حتى فبراير 2021.

مشروعات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

628.1 ألف قرض موجه للمرأة.

46.4 % نسبة نصيب المرأة من إجمالي عدد القروض

9.2 مليار جنيه تكلفة القروض في الفترة من يوليو 2014 حتى يناير 2021.