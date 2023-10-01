محافظ كفر الشيخ يتفقد المدارس ويطمئن على انتظام العملية التعليمية

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، عددا من المدارس، للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب في كل المراحل الدراسية، في طل انتظامها دون أية معوقات، وذلك بعد أنّ كانت مديرية التربية والتعليم، وكل الجهات المعنية قد أنهت كل الاستعدادات الخاصة بالعام الدراسي الجديد.

جاء ذلك بحضور محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، والدكتور علاء جودة، وكيل مديرية التربية والتعليم، وسامح داوود، مدير إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، وجهاد المارية، مدير مدرسة الشهيد حمدي الإعدادية.

تشكيل غرفة عمليات رئيسية

وأعلن المحافظ تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المديرية وغرف عمليات فرعية في الإدارات التعليمية الـ13، لمتابعة سير العملية التعليمية، وذلك بالتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية في ديوان عام المحافظة، مقدما التهنئة بالعام الدراسي الجديد للطلاب والعاملين بالتربية والتعليم، وموجها الشكر لمديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية على الجهود المبذولة لخدمة العملية التعليمية.

وحرص محافظ كفر الشيخ على تفقد الفصول الدراسية، وتابع توزيع الهدايا على الأطفال بعدد من المدارس، وطالب بالترفيه على الأطفال لكسر حاجز الرهبة لديهم والاهتمام بالأنشطة الترفيهية والجانب المهاري، مشددا على ممارسة الأنشطة بمختلف أنواعها لجذب وتشجيع الطلاب على البقاء في المدرسة.

الاطمئنان على نظافة دورات المياه

وتفقد المحافظ، فصول مدرسة الشهيد حمدي إبراهيم الإعدادية، ودورات المياه للاطمئنان على نظافتها، وتفقد معامل المدرسة المتعددة، ومكتبة المدرسة، كما تفقد الفصول، وأدار نقاشا مع الطلاب عن المشروعات القومية، ومبادرة حياة كريمة، إضافة للاحتياجات التي تحتاجها الأحياء التي يقطنون بها، كما اختبرهم في عدد من الموضوعات التي درسوها في الأعوام السابقة، إضافة التعرف على مستواهم في اللغة الإنجليزية.

وأشار محافظ كفر الشيخ إلى انتظام الدراسة بـ2298 مدرسة بمراكز ومدن وقرى محافظة كفر الشيخ، بحضور 878 ألفا و165 طالبا وطالبة، مكلفا بممارسة الأنشطة الطلابية، وتوجيه لجان المتابعة والأقسام، لمتابعة انتظام العملية التعليمية، بإشراف محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم. استقبال الأطفال والطلاب بكافة المراحل التعليمية

وانتهت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ في وقت سابق من استقبال الطلاب بكل المراحل التعليمية، في 2298 مدرسة، منها 543 رياض أطفال، تستقبل 37 ألفا و597 طفلاً وطفلة بـ1401 فصل، والتعليم الابتدائي 791 مدرسة، تستقبل 46 ألفا و442 تلميذا بـ9125 فصلاً، و614 مدرسة إعدادية، تستقبل 20 ألفا و1876 طالبا وطالبة بـ4329 فصلاً، و128 مدرسة تعليم ثانوي عام، تستقبل 80 ألفا و577 طالبا وطالبة بـ1708 فصول، و153 مدرسة تعليم فني تستقبل 89 ألفا و575 طالبا وطالبة، بـ2013 فصلاً، و109 مدارس تعليم مجتمعي، تستقبل 3270 طالبا وطالبة بـ109 فصول، و46 مدرسة تربية خاصة، تستقبل 808 طلاب وطالبات بـ95 فصلاً.