بدء دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب

أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، افتتاح الجلسة العامة الأولى بدور الانعقاد الرابع للمجلس، من الفصل التشريعي الثاني.

مجلس النواب

وتشهد الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، تلاوة قرار رئيـس جمهـورية مصر العربية رقم (408) لسنة 2023 بدعـوة المجلـس للانعقاد لافتتــاح دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي الثاني.

دور الانعقاد الرابع

كما تشهد الجلسة، تلاوة قرار رئيس جمهـورية مصر العربية رقم (284) لسنة 2023 بفض دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الثاني.

كما سيتم عرض أي رسائل وصلت إلى مجلس النواب، فضلا عن اعتذارات الأعضاء، ودعوة الأعضاء لتسجيل رغبات الانضمام لعضوية اللجان النوعية.

ويحدد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، موعد تلقي الرغبات في تعديل عضوية اللجان النوعية لمن يرغب من الأعضاء.