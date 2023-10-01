انطلاق دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب بعد قليل

تنطلق أعمال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب بعد قليل، وتشهد الجلسة البرلمانية برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد، عددا من الإجراءات التي تخص تلاوة قرار رئيس الجمهورية بانعقاد الدور البرلماني الجديد وفض دور الانعقاد الثالث.

مجلس النواب

ووفقا لقانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب يحدد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، خلال هذه الجلسة موعد تلقي الرغبات في تعديل عضوية اللجان النوعية لمن يرغب من النواب.

ويعقد مجلس النواب عددا من الجلسات يوم الثلاثاء، لإجراء انتخابات اللجان النوعية للمجلس، وعددها 25 لجنة برلمانية.

تفاصيل الجلسة الأولى

وتشهد الجلسة الاولى إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس، وفتح الباب لتقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة.

فيما تشهد الجلسة البرلمانية الثانية إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة من بعض الأعضاء، ويعقبها الدعوة لإجراء انتخابات اللجان النوعية.

ويعقد المجلس جلسته الأخيره يوم الثلاثاء، لإعلان نتيجة انتخابات مكاتب اللجان النوعية، ومن المقرر أن تواصل الأمانة العامة لمجلس النواب استقبال تزكيات اليوم للمترشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية اليوم وحتى الثلاثاء المقبل.