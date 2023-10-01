أسعار الفضة في مصر اليوم الأحد.. الجرام يبدأ بـ24.50 جنيه

تواصل أسعار الفضة اليوم استقرارها منذ منتصف سبتمبر الماضي، بعد أن تراجعت الأسعار الشهر الماضي بسبب قلة إقبال المواطنين على الشراء، في ظل أنّه لا يمكن لأحد توقّع أسعار الفضة الفترة المقبلة، وفق ما أعلن عبر بوابة الأسعار المحلية والعالمية، التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء.

وترصد السطور التالية أسعار الفضة اليوم الأحد في مصر، كما يلي.

أسعار الفضة اليوم الأحد

- يبلغ سعر جرام الفضة عيار 999 اليوم الأحد 30.60 جنيه.

- يسجل سعر جرام الفضة عيار 958 في بداية التعاملات 29.34 جنيه.

- كما وصل سعر جرام الفضة عيار 925 داخل محلات الصاغة إلى 28.33 جنيه.

- فيما يسجل سعر جرام الفضة عيار 900 في مصر 27.57 جنيه.

- وعن سعر جرام الفضة اليوم الأحد عيار 800 يبلغ 24.50 جنيه.

- وبالنسبة لسعر جرام الفضة عيار 880 يسجل 26.95 جنيه.

- أما سعر سبيكة الفضة 50 جراما تسجل 1,258.792 جنيه.

أسعار الذهب في مصر

وفي المقابل تواصل أسعار الذهب في مصر استقرارها الملحوظ منذ نهاية التعاملات المسائية أمس، ليبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا 2165 جنيها، فيما يبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 داخل محلات الصاغة 2474 جنيهًا للشراء، أما سعر جرام الذهب عيار 18 يسجل الآن 1856 جنيها.