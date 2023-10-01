إقبال المواطنين على مكاتب الشهر العقاري في كفر الشيخ لدعم الرئيس السيسي

شهدت مكاتب الشهر العقاري الثماني في محافظة كفر الشيخ، والتي تم تخصيصها لاستقبال وتحرير التوكيلات الرئاسية للمرشحين المحتملين لخوض الانتخابات المقبلة 2024، إقبالا كبيرا من جانب المواطنين لتحرير التوكيلات لليوم السابع على التوالي.

توافد لتحرير توكيلات لمرشحي الرئاسة

وتوافدت أعداد كبيرة من المواطنين على مكاتب التوثيق لتحرير توكيلات الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك لتقديمها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك ضمن أوراق الترشح للانتخابات المقبلة، إذ إنها تُعد شرطًا رئيسيًا حتى يتمكن مرشحو الانتخابات الرئاسية من خوض الانتخابات المزمع عقدها في ديسمبر المقبل.

وتصدر المشهد السيدات وكبار السن وذوي الهمم الذين رفعوا أعلام مصر وصور الرئيس عبدالفتاح السيسي، معربين عن تأييدهم له من أجل الترشح لفترة رئاسية جديدة.

تخصيص 8 مقار لتحرير توكيلات لمرشحي الرئاسة

وكانت مصلحة الشهر العقاري في محافظة كفر الشيخ، أعلنت تخصيص 8 مقرات لاستقبال المواطنين الراغبين في تحرير توكيلات لمرشحي الرئاسة، وجاءت على النحو التالي: مكتب ثوثيق كفر الشيخ وعنوانه عمارة الشرق للتأمين، ومكتب توثيق بلطيم وعنوانه عمارة عمارات مجلس المدينة بجوار الطريق الدولي، ومكتب توثيق مطوبس وعنوانه مدينة مطوبس شارع بورسعيد أمام معدية إدفينا، ومكتب توثيق دسوق النموذجي وعنوانه دسوق بجوار مكتب البريد وموقف الأرياف.

كما جاءت باقي مكاتب توثيق الشهر العقاري المخصصة لعمل توكيلات لمرشحى الرئاسة، وهي مكتب توثيق الرياض وعنوانه شارع وسط البلد بتقسيم الزهور - تل الكوم - الرياض، ومكتب توثيق الجرايدة وعنوانه الوحدة المحلية بالجرايدة، مركز بيلا أمام مكتب البريد، ومكتب توثيق الحامول وعنوانه عمارات مجلس المدينة بجوار مرور الحامول، ومكتب توثيق ضواحي كفر الشيخ وعنوانه سخا بكفر الشيخ.

الجدول الزمني لإجراء الانتخابات الرئاسية

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار وليد حمزة، قد أعلنت في مؤتمر صحفي الاثنين الماضي، الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2024، ودعوة الناخبين للاقتراع والتصويت في الانتخابات الرئاسية المقرر بدايتها يوم 1 ديسمبر المقبل للمصريين بالخارج، ويوم 10 ديسمبر للمصريين بالداخل.

https://m.elwatannews.com/news/details/6835909