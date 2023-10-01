صندوق التنمية الثقافية يحتفل باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر

يُنظم قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش، عددًا من الفعاليات بالمواقع التابعة له بمناسبة اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر، إذ يُنظم مركز إبداع بيت السحيمي حفلًا لفرقة «صحبة السمسمية»، قيادة الفنان أحمد عشري، يوم 5 أكتوبر، وندوة بعنوان «انتصارات أكتوبر» مع أحد أبطال نصر أكتوبر المجيد، يوم 15 أكتوبر.

أمسية فنية في قصر الأمير طاز

ويقدم قصر الأمير طاز، أمسية فنية مع الفنان والملحن الكبير إبراهيم نصير، ومجموعة من الأغاني الوطنية بالتعاون مع كورال قصر الأمير طاز، وكورال مركز طلعت حرب الثقافي، ومجموعة من مواهب الصوت الذهبي.

وفي مركز جمال عبد الناصر الثقافي بالإسكندرية، يعقد لقاء بعنوان «أكتوبر بين النصر والشاشة» قراءة وتحليل لرواية -الحرب في بر مصر-، للكاتب الكبير يوسف القعيد، ومقاطع من فيلم «المواطن المصري»، يوم 5 أكتوبر.

أما بيـــت العينــي «مركـز إبـداع الطفـل»، ينظم يوم الاثنين من كل أسبوع جولات بالمدارس المحيطة بمنطقة الأزهر، وورشة فنون تشكيلية ورسم بعنوان انتصارات أكتوبر، وورش حكي وعرض مسرح عرائس لحكي انتصارات النصر العظيم.

ويفتتح القطاع ملتقى القاهرة الدولي لفنون الخط العربي الدورة الثامنة، بعنوان «الخط والنصر»، ضمن الاحتفال باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر، وذلك يوم 10 أكتوبر، ويستمر حتى 20 من أكتوبر، بقصر الفنون في ساحة دار الأوبرا.