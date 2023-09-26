رئيس «الفنون التشكيلية» يتفقد مركز 15 مايو للفنون المعاصرة لمتابعة التطورات

تفقد الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية، مركز 15 مايو للفنون المعاصرة بمحافظة القاهرة، رافقه خلالها عدد من قيادات القطاع، كان في استقبالهم محمد عبدالهادي مدير عام المركز، للوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بعملية إعداد المركز للافتتاح، بعد انتهاء عملية تطويره تقريبا وتذليل العقبات التي تؤخر ذلك.

وخلال جولته، شدد قانوش على ضرورة العمل الجاد من أجل الانتهاء تماما من كل الأعمال المعلقة، مؤكدا اهتمام وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة نيفين الكيلاني بهذا الصرح الفني والثقافي الكبير، وضرورة عودته لممارسة دوره الفني والمجتمعي، حيث يُعد المركز من المواقع الهامة التي تقدم خدمات ثقافية تمس المواطن البسيط.

عملية التطوير على أربعة مراحل

تجدر الإشارة، إلى أنه جرى الانتهاء من تطوير مجمع 15 مايو لـ الفنون المعاصرة، الذي تصل مساحته الكلية إلى 6281م2، ومساحة المباني 4320م2، وتمت عملية التطوير على أربعة مراحل بدأت في 6/2016، وانتهت في 7/2022 بتكلفة كلية وصلت لنحو 112 مليون جنيه مصري.

صرح ثقافي متكامل لجميع الأنشطة الفنية والثقافية

ويمثل المركز صرحا ثقافيا متكامل لجميع الأنشطة الفنية والثقافية والتعليمية والترفيهية، ويخدم شرائح كبيرة من المجتمع.