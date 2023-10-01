رئيس جامعة المنيا يوزع هدايا تذكارية على الطلاب الجدد

استقبل الدكتور عصام الدين صادق فرحات، رئيس جامعة المنيا، اليوم الأحد، طلاب الجامعة أثناء دخولهم للحرم الجامعي في أول أيام العام الجديد، وقام بإهدائهم بعض الهدايا التذكارية، والتقط الصور معهم، متمنيًا لهم التوفيق.

استعدادات جامعة المنيا لاستقبال العام الدراسي الجديد

وقال «فرحات»، إن جامعة المنيا استعدت بكامل قوتها هذا العام، وجرى الانتهاء من جميع أعمال الصيانة بالمباني والمدرجات والمدن الجامعية قبل بداية العام الدراسي بوقت كاف، وكذلك وضع جداول المحاضرات، مع التأكيد على فكرة التحول للجامعات الذكية على كافة الأصعدة، ومساندة الطلاب وتوفير كافة سبل الراحة لهم، للدخول في العملية التعليمية بكامل الارتياحة.

نقلة نوعية في التعليم والتكنولوجيا

وعن الجامعة الأهلية قال «فرحات»، إن تلك الجامعات هي التاريخ الجديد للجامعات المصرية، وبدأت هذا العام جامعة المنيا الأهلية العمل بكامل قوتها، ووصل عدد طلابها في أول عام إلى 2000 طالب وطالبة، مضيفًا أنها تعد نقلة نوعية في التعليم والتكنولوجيا، لنشر التعليم الذكي التفاعلي وجامعات الدور الرابع، ودورنا كجامعة هو توفير كافة التقنيات الحديثة ليشعر الطالب أنه يتعلم بأحدث الطرق.