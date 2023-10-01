مدارس المنيا تستقبل طلاب الصفوف الأولى بالأغاني الوطنية (صور)

استقبلت مدارس محافظة المنيا طلاب الصفوف الأولى بالمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوي العام والفني في أول يوم دراسة، وحرص معظم أولياء الأمور على مرافقة أبنائهم أثناء توجههم إلى مدارسهم.

مشاحنات بسبب أولوية الجلوس

وشهد عدد من مدارس قرى المنيا مشاحنات بين التلاميذ بسبب أولوية الجلوس على المقاعد في الصفوف الأولى، في الوقت الذي نبهت فيه الإدارات التعليمية على مديري المدارس بتطبيق الأمر الإداري، بشأن أولوية الطلاب قصار القامة وضعاف البصر والسمع بالجلوس في المقاعد الأولى.

وشهد محيط مجمع مدارس طه حسين في مدينة المنيا، والذي يضم المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية توافد المئات من الطلاب وأسرهم في الساعات الأولى من الصاح الباكر حتى انعقاد طابور الصباح.

تشغيل الأغاني الوطنية قبل الطابور

وحرصت إدارات المدارس في جميع مدن ومراكز المنيا على تشغيل الأغاني الوطنية قبل انعقاد الطابور، وتضمنت فقرة الإذاعة المدرسية نبذة عن انتصارات حرب أكتوبر المجيدة ومرور 50 عاما على تحقيق النصر العظيم.

ووجه اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا بالالتزام بتنفيذ كل الإجراءات الوقائية في اليوم الأول للعام الدراسي، للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والاطمئنان على سير العملية التعليمية بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشيرا إلى أهمية تعظيم دور مجالس الآباء ومتابعة نسب الحضور والغياب للطلاب والتأكد من تسلمهم الكتب الدراسية دون ربطها بسداد المصروفات والاطمئنان على نسب الكثافة بالفصول وجودة التهوية ومتابعة التغذية المدرسية والتأكد من صلاحيتها.