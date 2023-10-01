في ذكرى أكتوبر.. تفاصيل 3 أيام في معركة المزرعة الصينية (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «معركة المزرعة الصينية بقيادة العميد أركان حرب حسين طنطاوي».

وذكر التقرير، أنّ معركة المزرعة الصينية بقيادة العميد أركان حرب حُسين طنطاوي قائد الكتيبة 16 مشاة خلال حرب أكتوبر، تعد من أوائل الكتائب التي عبرت قناة السويس، وفي موقع المزرعة الصينية بشرق الإسماعيلية، دخلت الكتيبة 16 واحدة من أعنف معارك الحرب والتي استمرت على مدار 3 أيام متواصلة من 15 حتى 18 من أكتوبر.

وتابع التقرير: «كبّدت قواتنا المسلحة في هذه المعركة، العدو الإسرائيلي خسائر فادحة في الأفراد والمعدات، حيث تكتسب المعركة أهميتها في التصدي لعناصر العدو من المشاة والمظلات ومنعهم من عبور الثغرة، ومع اقتراب العدو فتحت الكتيبة 16 نيرانها كافة تجاه قوات العدو وآلياته وحولت المزرعة الصينية إلى مقبرة لجنود العدو الإسرائيلي».