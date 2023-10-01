وزير التعليم يوجه بحزمة إجراءات للتخفيف عن كاهل أولياء الأمور

أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ الوزارة اتخذت حزمة إجراءات للتخفيف عن كاهل الأسرة المصرية، منها توفير مواد تعليمية وتدريبية، وتتضمن شرحًا وافيًا وعميقًا، تحتوي على روابط إلكترونية يستطيع الطالب الاطلاع عليها، إضافة إلى تدريبات وأسئلة ونماذج امتحانات على كل وحدة دراسية.

إعداد بنوك أسئلة مفتوحة

وأضاف وزير التعليم، خلال جولته علي مدرسة السيدة نفيسة، إلى أنه يجرى حاليًا إعداد بنوك أسئلة مفتوحة، لمساعدة الطلاب على التحصيل والمذاكرة، ولإثراء تدريبهم على حل الأسئلة، وإثراء عملية التعلم.

كما وجّه الوزير، بضرورة انضباط العملية التعليمية وتحقيق عام دراسي جديد منتظم وآمن، وضرورة غرس قيم المواطنة والانتماء والولاء للوطن، وتأكيد الثوابت الوطنية والالتزام بتحية العلم.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة بصدد إطلاق حقيبة تدريبية للمعلمين ومديري المدارس لتنمية قيم الولاء والمواطنة بهدف غرس هذه القيم وتنميتها لدى الطلاب.