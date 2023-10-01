من هو اللواء ملاح علي حجاج؟.. أطلق أول صاروخ نحو مواقع العدو في «6 أكتوبر»

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي، تقريرا تلفزيونيا عن اللواء ملاح علي حجاج، «صاحب أول صاروخ جوي ينطلق نحو مواقع العدو».

وظل سنوات يستعد للحرب التي لا يعرف شيئا عن موعدها

وتناول التقرير معلومات عن اللواء ملاح علي حجاج، باعتباره صاحب أول صاروخ ينطلق صوب مواقع العدو في حرب أكتوبر المجيدة، لافتا إلى تخرجه في كلية الطيران عام 1968، وظل سنوات يستعد للحرب التي لا يعرف شيئا عن موعدها وكان يثق أن يوم النصر قادم لا محالة، والأهم هو الاستعداد له وانتظار ساعة الصفر.

حجاج صاحب أول صاروخ في حرب أكتوبر

وذكر التقرير أنه حين صدرت الأوامر بأول طلعة جوية، انطلق حجاج نحو هدفه وكان عليه الوصول له دون أن يكشفه العدو، لذلك حين وصل إلى منطقة ما قبل الهدف أو المنطقة الحرجة التي يصعب تخطيها دون أن يكتشف العدو ما يحدث فوق رأسه، قام حجاج ورفاقه بالطيران على ارتفاع منخفض جدا حتى لا تكشفهم الرادارات.

نجاح حجاج في مهمته

وأوضح التقرير، أن تلك الرحلة كانت أول طلعة جوية وأصعبها، فما يحدث فيها سيقرر مصير ما سيأتي بعدها، وحين وصل حجاج إلى هدفه أطلق أول صاروخين صوب العدو ثم أطلق الرائد مصطفى زكي صاروخين آخرين، وشاهد حجاج من فوق السحاب الصواريخ الأربعة وهي تشعل النيران في مواقع العدو.