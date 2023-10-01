«استراتيجية مكافحة الاتجار بالبشر».. أبرز جهود الدولة المصرية لتعزيز الأمن

تعمل الدولة المصرية على تعزيز الأمن بجميع أشكاله وأبعاده، والذي تمثل في إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر (2016 - 2021) في إطار الحرص على الاستفادة القصوى من أوجه التعاون الدولي المتاحة بمقتضى المواثيق الدولية النافذة، إضافة إلى التنسيق الكامل بين الأجهزة الحكومية وغير الحكومية؛ لمعرفة الأسباب التي تؤدي لتلك الجريمة ووضع العقوبات لها.

مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية

وأصدر مجلس الوزراء كتابًا تحت عنوان «حكاية وطن» الذي يمثل وثيقة تاريخية للأجيال القادمة، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية أطلقت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر في سبتمبر2022 المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر للفترة من (2022 - 2026).

واستمرارًا لجهود الدولة المصرية المنطلق من إيمانها العميق بأهمية حقوق الملكية الفكرية، فقد تم «إعلان القاهرة لحماية حقوق الملكية الفكرية» في مايو 2023، الذي يُقدم رؤية متكاملة لخلق بيئة معززة لحقوق الملكية الفكرية تغطي مختلف الجوانب التشريعية والقضائية والآليات المحفزة والأدوات المعاونة لدعم وحماية حقوق الملكية الفكرية، ووضع أطر التنسيق والتعاون بين الدول العربية في هذا المجال.