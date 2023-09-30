كاتب صحفي: انطلاق الدولة المصرية الحقيقية بداية من عام 2014

قال جمال عفيفي، الكاتب الصحفي ومدير تحرير الأهرام، مؤتمر حكاية وطن هام وعظيم وأهميته أنه يشرح ما مرت به الدولة المصرية على مدار السنوات التي تلت عام 2011، بعد حالة الانهيار داخل الدولة والدمار ومحاولة الاتجار وجر الدولة إلى اقتتال داخلي وبث شائعات وحالة من الفوضى عاشتها الدولة حتى عام 2014.

عفيفي: مصر كانت شبه دولة قبل 2014 بكل المقاييس

وأضاف «عفيفي» خلال مداخلة هاتفية له على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ انطلاق الدولة المصرية الحقيقية بداية من عام 2014، وما قبلها «كانت شبه دولة» بحسب توصيف الرئيس السيسي، قائلاً: «من عرض رئيس الوزراء في مؤتمر اليوم، كانت شبه دولة بكل المقاييس من بنية تحتية منهارة وقصور الخدمات المقدمة للمواطنين».

هجمات إرهابية منظمة على مصر

وتابع الكاتب الصحفي، أنه تم شن حرب إرهابية منظمة على مصر من تنظيمات وجماعات إرهابية في عمق الدلة المصرية وفي سيناء، والعديد من الأزمات واجهها المواطن في الداخل لكن الدولة بناء على استراتيجية واضحة مدروسة استطاعت مواجهة الأزمات وأن تسير بخطوات حقيقية وثابتة من أجل تحقيق الانطلاقة.