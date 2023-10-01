رئيس «النواب» يثمن جهود السيسي لتخفيف تداعيات الأزمة العالمية عن المواطن 

بدأ مجلس النواب دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني، وانعقدت الجلس الافتتاحية اليوم الأحد، وأعلن خلالها المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، تأييده لسياسة الرئيس عبد الفتاح.

وقال رئيس مجلس النواب، خلال نص برقية تأييد إلى الرئيس: «الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، إن مجلس النواب وهو يبدأ دور انعقاده الرابع من الفصل التشريعي الثاني يتقدم إليكم بخالص التقدير والعرفان على ما تبذلونه من جهود مخلصة على جميع المستويات لمصلحة هذا الوطن، ويؤكد مجلس النواب على دعمه الكامل وتأييده لمسيرة العمل الوطني التي بدأتموها منذ عشر سنوات على مختلف الأصعدة، الداخلية، الإقليمية، والعالمية، مستهدفين بها أمن المواطن واستقرار الوطن».

وأضاف «جبالي» في نص البرقية: «يثمن المجلس جهودكم المتواصلة من أجل تخفيف تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية عن كاهل المواطن المصري، خاصة الفئات الأولى بالرعاية، ويؤكد على ثقته في أن الدولة المصرية -بفضل تكاتف جميع أبنائها المخلصين- قادرة على تخطي جميع التحديات والصعاب في سبيل تحقيق هدف بناء جمهوريتنا الجديدة».

نصر أكتوبر علامة مضيئة

وتابع: «يشيد المجلس بجهودكم وتحركاتكم على الساحة الخارجية، وحرصكم على حماية المصالح الوطنية، والدفاع عن مواقف مصر الثابتة، والتي تصب جميعها في الحفاظ على أمن واستقرار وسلامة بلادنا، كما أتقدم إلى سيادتكم بأصدق التهاني بمناسبة احتفال مصر باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد، الذي سيظل علامة مضيئة في سجل العسكرية المصرية، ورمزًا لتلاحم الجيش والشعب لحماية استقلال واستقرار الوطن».