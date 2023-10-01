سبب عدم ظهور الشمس في أول يوم دراسة.. «الأرصاد» تكشف السر

غيوم واضحة وعدم ظهور لأشعة الشمس، أمور لاحظها المواطنون مع التواجد في الشارع بالساعات الأولى من اليوم الذي يشهد ذهاب الطلاب إلى المدارس، مع بداية العام الدراسي الجديد ،2023 فضلًا عن حرص الكثير الذهاب إلى أعمالهم في التوقيت المناسب.

سبب عدم ظهور الشمس

والسر في عدم ظهور قرص الشمس، هو ظهور غطاء سحابي يعمل على حجب جزء من أشعة الشمس، بحسب ما أكدته هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها على صفحتها الرسمية بمنصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»؛ لتكون الأجواء معتدلة على أغلب أنحاء الجمهورية، كما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وأيضا مع بدء العام الدراسي تشهد محافظات الجمهوية، انخفاضا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، بقيم تتراوح من 3 إلى 4 درجات مئوية؛ لتكون الأجواء خلال هذا الأسبوع خريفية، كما متوقع خلال اليوم، تزايد فرص سقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والصحراء الغربية ومدن القناة قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وأقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة، بحسب «الأرصاد» التي أشارت إلى أن تلك الظاهرة لا تؤثر على سير العملية التعليمية.

السر وراء الأجواء الخريفية

ويتأثر الطقس في مصر خلال فصل الخريف عادة بما يعرف منخفض السودان الموسمي، وبمجرد وصوله، يغادرمنخفض الهندي الموسمي، والمعروف بارتباطه بفصل الصيف، بحسب بيانات رسمية لهيئة الأرصاد الجوية.

ويعد «الخريف» فصلا انتقاليا ينقلنا من حرارة ورطوبة فصل الصيف إلى انخفاض درجات الحرارة وسقوط الأمطار، وتشير توقعات التنبؤات الفصلية التابعة للهيئة، إلى أن خريف هذا العام في ظل التغيرات المناخية يشهد زيادة في معدلات سقوط الأمطار في أثناء تعرض البلاد لحالات عدم الاستقرار، خاصة على مناطق السواحل الشمالية.

ومن المتوقع خلال خريف هذا العام، تزايد فرص تشكل السيول على المناطق الجبلية في سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد، كما يتسم مناخ فصل الخريف، دائمًا بالاعتدال في درجات الحرارة، لكن وفقًا للتنبؤات الفصلية، هذا العام قد يتخلله بعض الارتفاعات المؤقتة في درجات الحرارة العظمى على بعض المناطق، خاصة في النصف الأول من فصل الخريف.

ومن أشهر سمات فصل الخريف، أنه عندما يتواجد منخفض جوي شديد البرودة في طبقات الجو العليا، تكون الفرصة مهيأة بالكامل لتشكل السحب والعواصف الرعدية التي ينتج عنها أحيانًا، زيادة فرص سقوط الأمطار المصحوبة بحبات ثلجية على مناطق متفرقة من شمال سيناء، وفي بعض الأحيان يتأثر جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء بامتداد منخفض السودان الموسمي الذي يؤدي إلى سقوط الأمطار الغزيرة.