مع بداية العام الدراسي الجديد 2024.. اعرف عقوبة مخالفات المستوى الثاني

تزامنًا مع بداية العام الدراسي الجديد 2024، حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لائحة الانضباط المدرسي مخالفات المستوى الثاني، والإجراءات العلاجية والخاصة في حالة التخريب التي تتضمن «إتلاف ممتلكات المؤسسة التعليمية الكتابة على الجدران، وقطع اللوحات أو كسر النوافذ وأبواب والكراسي والأجهزة».

بداية العام الدراسي الجديد 2024

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنّ المعالجة الأولى في هذه المخالفات وفقًا للائحة الانضباط يتم تطبيقها مع بداية العام الدراسي الجديد، الذي انطلق أمس، وتتضمن استعداء ولي أمر الطالب، وإلزامه بإصلاح التلفيات، أو دفع قيمتها، وفي حالة عدم الالتزام تتخذ الإجراءات القانونية لتحصيل قيمة التليفات، وأخذ تعهد كتابي على الطالب، وولي أمره بعدم التكرار.

وتتضمن المعالجة الثانية، استدعاء ولي أمر الطالب، وإلزامه بإصلاح التلفيات أو دفع قيمتها، وفي حال عدم الالتزام تتخذ الإجراءات القانونية لتحصيل قيمة التلفيات، وتحويل المشكلة إلى الأخصائي الاجتماعي لدراسة أسباب المشكلة، ووضع خطة فنية للتدخل، وتحويل الطالب إلى الأخصائي النفسي متى استدعي الأمر ذلك، ووضع وتنفيذ خطة إرشادية فردية وجماعية، وعرضه على لجنة الحماية المدرسية لاتخاذ قرار بتخفيض درجات سلوك الطالب بنسبة لا تتجاوز 15%.

لائحة الانضباط المدرسي

وأوضحت وزارة التعليم، المعالجة الثالثة، وهي استدعاء ولي أمر الطالب وإلزامه بإصلاح التلفيات أو دفع قيمتها، وفي حال عدم الالتزام بتنفذ الإجراءات القانونية، لتحصيل قيمة التلفيات وعرض الطالب على لجنة الحماية المدرسية، للنظر في فصله لمدة لا تجاوز أسبوعًا، وفي حالة تكرار المخالفة بتم عرض الطالب على لجنة الحماية الفرعية بالإدارة التعليمية للنظر في فصلة لمدة لا تجاوز أسبوعين.