نائب محافظ أسوان تتفقد المدارس في أول أيام العام الدراسي الجديد

وجه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بتنظيم جولات تفقدية لعدد من المدارس في عدد من مدارس المحافظة في اليوم الأول من العام الدراسي الجديد، بهدف متابعة العملية التعليمية في المدارس التي تعمل في فترتي الصباح والمساء.

وتفقدت الدكتورة غادة أبو زيد، نائبة المحافظ، عددا من مدارس أسوان بمشاركة عبد الكريم لطفي، مدير مديرية التربية والتعليم، والمهندس عبد الهادي عبد اللطيف، مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية، وشوقي مصطفى، رئيس مركز ومدينة كوم أمبو، وكمال حلمي، رئيس مركز ومدينة دراو، بالإضافة إلى القيادات التعليمية والتنفيذية.

نائب محافظ أسوان تتفقد عدد من مدارس كوم امبو

وكانت أول زيارة داخل مدرسة النجاجرة الابتدائية بإدارة كوم أمبو التعليمية، التي تحتوي على 28 فصلا دراسيا وعدد طلاب يبلغ 1458 طالبًا، ثم مدرسة السبيل بحري الإعدادية المشتركة، التي تحتوي على 12 فصلا دراسيا، وعدد طلاب يبلغ 600 طالب. وتوجد في المدرسة فترة مسائية خاصة بالمرحلة الإعدادية.

وأكدت الدكتورة غادة أبو زيد على ضرورة إزالة سور المدخل الداخلي للمدرسة لتسهيل حركة الدخول والخروج للطلاب، وتحسين مستوى النظافة العامة، ومعالجة جميع الملاحظات التي تم رصدها خلال الزيارة.

وتماشيًا مع سياسة الثواب والعقاب، قررت نائب المحافظ إحالة مديري مدرستي علي سليمان الابتدائية والإعدادية إلى التحقيق، بسبب عدم تحقيق الجاهزية الكاملة في الاستعداد لبدء العام الدراسي، وخاصة فيما يتعلق بالنظافة العامة في هذه المؤسستين التعليمية.

إشادة بمدرسة السيدة نفيسة

وأشادت غادة أبو زيد الإشادة بمستوى النظافة العامة والاهتمام البارز من مديرة مدرسة السيدة نفيسة الإعدادية بنات، والتي تحتوي على 860 طالبا في 16 فصل دراسي، وبجهود المدرسة في الحفاظ على نظافة الفناء والفصول، وتجهيزها بشكل جميل ومنسق لاستقبال الطلاب.