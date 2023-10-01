دار الكتب تطلق المشروع القومي لتوثيق شهادات أبطال نصر أكتوبر

تُنظم دار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور أسامة طلعت، احتفالية إطلاق المشروع القومي لتوثيق حرب أكتوبر، لتوثيق شهادات ممن حضروا الحرب، حتى يتسنى للأجيال القادمة معرفة التضحيات التي قدمها أجدادهم.

وتتضمن الاحتفالية شهادات عددًا من أبطال الحرب، إضافة إلى تكريم عدد منهم، إلى جانب فقرة فنية لمجموعة الأغاني الوطنية، يقدمها فريق كورال مركز تنمية المواهب بدار الأوبرا المصرية.