دار الكتب تفتح باب التقدم للمشاركة في مؤتمر أدب الطفل

أعلن مركز توثيق وبحوث أدب الطفل في الإدارة المركزية للمراكز العلمية، برئاسة الدكتور أشرف قادوس، فتح باب المشاركة في مؤتمره السنوي الثامن حول «شعر الأطفال» يومي 20-21 نوفمبر 2023 بقاعة علي مبارك في مقر الهيئة، تحت إشراف الدكتور أسامة طلعت، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية.

محاور مؤتمر «شعر الأطفال»

1- السمات الأدبية لشعر الأطفال بين الأصالة والمعاصرة.

2- الشعر والمراحل العمرية للأطفال.

3- شعر الأطفال والهوية الثقافية

4- شعر الأطفال بين الفصحى والعامية.

5- القيم الثقافية والفنية في شعر الأطفال.

6- مستقبل شعر الأطفال فى عصر التكنولوجيا الرقمية.

7- شعر الأطفال في مرآة النقد.

ترسل ملخصات البحوث وأوراق العمل والسيرة الذاتية، وصورة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر لمن يرغب في المشاركة من أعضاء هيئات التدريس والخبراء والأدباء عبر البريد الالكتروني الخاص بالمؤتمر، وهو: clcc1988@yahoo.com في موعد غايته 25-9-2023، والأعمال المقبول مشاركتها وفقا لمدى اتصالها المباشر بأحد محاور المؤتمر في صورتها النهائية قبل 1-1-2023.

مع الالتزام بالمواصفات التقنية لتحرير البحوث وأوراق العمل، وهي:

1) عدد كلمات الملخص من 500 - 1000 كلمة.

2) تحرر الأعمال بخط نوعه (Simplified Arabic) وببنط (14) للمتن، و(16) للعناوين الفرعية.

3) المراجعة اللغوية للأعمال المشاركة مسؤولية الباحث.

4) عدد صفحات البحث الكامل لا تتجاوز (30) صفحة مقاس A4.