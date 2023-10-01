«الوزراء»: توريد 319 مليون جنيه لخزانة الدولة من قضايا التهرب الجمركي

أعلن مجلس الوزراء، أن إجمالي عدد المحاكم في مصر عام 2022 بلغ نحو 380 محكمة، فضلًا عن أن معدل الجريمة في مصر عام 2022 تراجع بنسبة 13.6% مقارنة بعام 2021.

المشروعات الخاصة بوزارة العدل

وأضافت مجلس الوزراء في كتاب صادر عنه تحت عنوان «حكاية وطن» والذي يمثل وثيقة تاريخية للأجيال القادمة، أن إجمالي ما تم إنفاقه على مشروعات تم تنفيذها وأخرى جاري تنفيذها وتتبع وزارة العدل، خلال الفترة (2023-2014) بلغ نحو 13.45 مليار جنيه.

إجمالي ما تم توريده لخزانة الدولة

كما أن إجمالي ما تم توريده لخزانة الدولة عام 2022 من قضايا التهرب الجمركي والضريبي المتصالح فيها 319 مليون جنيه.