رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«الوزراء»: توريد 319 مليون جنيه لخزانة الدولة من قضايا التهرب الجمركي

كتب:

بسمة عبدالستار
12:08 م | الأحد 01 أكتوبر 2023
محكمة- صورة أرشيفية

محكمة- صورة أرشيفية

أعلن مجلس الوزراء، أن إجمالي عدد المحاكم في مصر عام 2022 بلغ نحو 380 محكمة، فضلًا عن أن معدل الجريمة في مصر عام 2022 تراجع بنسبة 13.6% مقارنة بعام 2021. 

المشروعات الخاصة بوزارة العدل

وأضافت مجلس الوزراء في كتاب صادر عنه تحت عنوان «حكاية وطن» والذي يمثل وثيقة تاريخية للأجيال القادمة، أن إجمالي ما تم إنفاقه على مشروعات تم تنفيذها وأخرى جاري تنفيذها وتتبع وزارة العدل، خلال الفترة (2023-2014) بلغ نحو 13.45 مليار جنيه.

إجمالي ما تم توريده لخزانة الدولة

كما أن إجمالي ما تم توريده لخزانة الدولة عام 2022 من قضايا التهرب الجمركي والضريبي المتصالح فيها 319 مليون جنيه.

اقرأ المزيد:

مكافحة التهرب الجمركي بالأقصر تضبط مشروبات كحولية أجنبية غير خالصة الضرائب

التهرب الجمركي: ضبط تلاعب بالمستندات للإفلات من سداد جزء من الرسوم

التهرب الجمركي: ضبط مصنع وهمي تصرف في مستلزمات الإنتاج وباعها بحالتها

«التهرب الجمركي» تضبط تزوير وتلاعب للتهرب من سداد الرسوم في الإسكندرية