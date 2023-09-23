سعر الذرة الصفراء.. بوابة مجلس الوزراء تعلن تراجعاً بـ5 جنيهات للشيكارة

انخفاض جديد سجله سعر طن الذرة الصفراء، حيث نشرت البوابة الرسمية للأسعار التابعة لمجلس الوزراء المصري سعر شيكارة الذرة الصفراء اليوم، معلنه أنه قد تراجع سعرها المعلن بقيمة 5 جنيهات للشيكارة الواحدة.

سعر شيكارة الذرة الصفراء

وأفادت بوابة الأسعار الرسمية التابعة لمجلس الوزراء، أن سعر طن الذرة الصفراء لم يتم نشره عبر موقعها، غير أنها حددت سعر 725 جنيهًا للشيكارة الواحدة، بانخفاض في سعر بيعها وصل لـ5 جنيهات، وقدرت النسبة المؤية للانخفاض ما قيمته 0.68%.

الانخفاض الذي أعلنته بوابة أسعار مجلس الوزراء الرسمية سببه ما أعلنه السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، منذ أيام أنه قد جرى الإفراج عن مستلزمات الأعلاف بالتنسيق مع البنك المركزي، وأكد في بيان سابق له أنه خلال الفترة من 25 أغسطس الماضي وحتى 7 سبتمبر الجاري فقد تم الإفراج عن 276 ألف طن من الذرة الصفراء وفول الصويا ، بقيمة قدرت بـ116 مليون دولار، بحسب بيان سابق للوزارة.

أسعار الحبوب والبقوليات اليوم

وكشفت بوابة الأسعار المحلية عن أسعار الحبوب والبقوليات اليوم السبت 23-9-2023، ومنها سعر الذرة الصفراء، والتي جاءت كالتالي في آخر تحديث للأسعار:

- سعر الأرز السائب: الكيلو بـ23 جنيها، بتراجع 0.15 قرش.

- سعر الفول الصحيح السائب: الكيلو بـ38 جنيهًا.

- سعر السمسم الأبيض: الكيلو بـ106 جنيهًا، بتراجع 5 جنيهات.

- سعر القمح الصلب المحلي: الطن بـ9600 جنيها، بتراجع 90 جنيهًا.