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الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي في 6 خطوات

كتب:

منة عبده
10:04 ص | الأحد 24 سبتمبر 2023
بطاقات تكافل وكرامة - أرشيفية

بطاقات تكافل وكرامة - أرشيفية

الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومى، أحد الخدمات الإلكترونية التي تتيحها وزارة التضامن الاجتماعي عبر موقعها الرسمي الإلكتروني، لجميع المستفيدين من برنامج الدعم النقدي وعددهم نحو 5.2 مليون أسرة، أي 22 مليون مواطن. 

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، خطوات الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومى، وفقا للموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعى.

خطوات الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومى

1- تبدأ خطوات الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي، من خلال زيارة الموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي، عبر الرابط

2- اختيار «الاستعلام عن تكافل وكرامة».

3- الضغط على «استعلم عن نتيجتك».

4- تسجيل الرقم القومي المكون من 14 رقمًا.

5- فور تسجيل الرقم القومي، سيظهر لك نتيجة الاستعلام عن تكافل وكرامة سواء سارية أو متجمدة. 

زيادة الدعم النقدي لمستفيدي برنامج «تكافل وكرامة» بنسبة 15 %

يذكر أنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجّه خلال الأيام القليلة الماضية، بزيادة الدعم النقدي لمستفيدي برنامج «تكافل وكرامة» بنسبة 15% يتم صرفها أكتوبر المقبل، في إطار القرارات الرئاسية الخاصة بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتعد هذه هي الزيادة الثانية خلال عام 2023، حيث جرى زيادة الدعم بنسبة 25% في أبريل الماضي لجميع المستفيدين من برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، وجرى تبكير صرفها بدلا من يوليو الماضي.

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منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.