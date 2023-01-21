«بحوث الصحراء» يدعم المناطق الحدودية والأكثر احتياجا والمرأة المعيلة بمشروعات إنتاجية

فى إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وانطلاقاً من المسئولية الاجتماعية لوزارة الزراعة، تقوم مراكزها البحثية وقطاعاتها ومؤسساتها المختلفة بتقديم كافة أوجه الدعم للمواطنين فى المناطق الحدودية والأكثر احتياجاً والمرأة المعيلة فى المحافظات المختلفة، وتنفيذاً لذلك يقدم مركز بحوث الصحراء العديد من الأنشطة المجانية فى مجال المشروعات الإنتاجية للمواطنين فى محافظات سيناء والوادى الجديد والبحر الأحمر ومطروح على النحو التالى:

فى محافظة سيناء، صرح الدكتور عبدالله زغلول، رئيس مركز بحوث الصحراء، بأنه تم وضع رؤية لبرنامج بحثى تطبيقى بعنوان «دمج أبناء سيناء وتعزيز دورهم فى التنمية الزراعية المستدامة» بهدف رفع مستوى معيشة أبناء سيناء بمنطقتى الحسنة والشيخ زويد لتحسين الظروف الحياتية لأفراد المجتمع من خلال أن تتم كافة الأنشطة فى إطار التشاركية بالتدريب ورفع المهارات اللازمة لاستدامة هذه المشروعات من خلال عقد 10 دورات تدريبية وورش عمل فى مجالات الأنشطة الزراعية المختلفة التى تم تقديمها للمجتمع فى المنطقة، وهذه المجالات هى:

• وقاية النبات ومكافحة الآفات، الزراعات المحمية، النباتات الطبية والعطرية، التسميد العضوى والحيوى.

• الممارسات الزراعية المثلى للزراعات القائمة (الزيتون)، الطاقة الجديدة والمتجددة، تحلية المياه، الإنتاج الحيوانى والداجنى. واستكمالاً لجهود وزارة الزراعة فى تحسين الخدمات المقدمة لأبناء الحسنة تم تقديم عدد من المشروعات التنموية بلغت 256 مشروعاً استفاد منها 1365 من أهالى المنطقة بإجمالى تكلفة حوالى 2.5 مليون جنيه.

وفى منطقة الشيخ زويد تم تقديم عدد من المشروعات التنموية بلغت 81 مشروعاً استفاد منها حوالى 421 مواطناً بإجمالى تكلفة حوالى نصف مليون.

وفى سياق متصل، وفى إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بالوادى الجديد، أكد «رئيس مركز بحوث الصحراء» أنه تم توزيع حوالى ٥٧٩ مشروعاً صغيراً على سبيل الدعم الذى تقدمه وزارة الزراعة لأهالى محافظة الوادى الجديد، استفاد منها حوالى ٢٩١٠ مستفيدين من قرى الشركة والمنيرة وناصر الثورة، وشملت تلك المشروعات بطاريات للدواجن البياض ومشتملاتها، ورؤوس أغنام، وشتلات طماطم، وبونيكام، ونباتات طبية وعطرية، وتقاوى الكينوا، ومبيدات ومخصبات زراعية، وأدوية وفيتامينات بيطرية، وماكينات فرم مخلفات النخيل، وماكينات جرش حبوب وعمل السيلاج.