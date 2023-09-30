ضبط نحو 200 مخالفة تموينية بالدقهلية في حملات على الأسواق

كشفت مديرية التموين بالدقهلية، عن قيام المديرية بشن حملات تموينية مفاجئة على الأسواق والمخابز بالدقهلية في مختلف الإدارات التابعة للمديرية بالدقهلية، وتمكنت من تحرير أكثر من 200 مخالفة تموينية وتحرير محاضر بها في النيابة العامة من أجل معاقبة المخالفين.

حملات تموينية بالدقهلية

وأشارت مديرية التموين بالدقهلية، في بيان لها، إلى أن الحملات جاءت بناء على توجيهات الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتوجيهات محافظة الدقهلية، بتكثيف الحملات المرورية علي الأسواق والمخابز بالدقهلية في مختلف الإدارات للحفاظ علي سلامة المواطنين.

ضبط أكثر من 200 مخالفة تموينية بالدقهلية

وجرى عمل العديد من الحملات التموينية في محافظة الدقهلية في مختلف الإدارات التابعة للمديرية، وجاءت الحملات بتحرير وضبط أكثر من 200 مخالفة على مدار الأسبوع الماضي وجاءت كالآتي:

- يوم الجمعة جري ضبط نحو 9 مخالفات تموينية في الأسواق والمخابز بالدقهلية

- يوم الخميس جري ضبط نحو 30 مخالفة تموينية بالدقهلية علي مدار الأسواق والمخابز

- يوم الأربعاء جري ضبط 44 مخالفة تموينية في الأسواق والمخابز بالدقهلية

- يوم الثلاثاء جري ضبط نحو 44 مخالفة تموينية بالأسواق والمخابز

- يوم الاثنين جري ضبط نحو 38 مخالفة تموينية بالدقهلية علي الأسواق والمخابز

- يوم الأحد جري ضبط 26 مخالفة تموينية

- يوم السبت جري ضبط 54 مخالفة تموينية.