ما السن القانونية للانتخاب في مصر؟.. تباشر بعدها الحقوق السياسية

نصت المادة الأولى من قانون مباشرة الحقوق السياسية في مصر، على أن كل مواطن مصري له حق الانتخاب في الانتخابات الرئاسية المُقبلة، ولكن بشرط أن يكون قد بلغ السن القانونية.

من بلغ الثمانية عشر سنة له يباشر بنفسه حقوقه السياسية

وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» السن القانونية للانتخاب في مصر، حسب نص المادة الأولى مباشرة الحقوق السياسية، كل من بلغ الثمانية عشر سنة ميلادية عليه أن يباشر بنفسه حقوقه السياسية، وذلك طبقًا لأحكام الدستور في إبداء رأيه في كل استفتاء يُجرى.

المشاركة في الانتخابات الرئاسية

وحسب القانون أيضًا يتم إعفاء ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم، من المشاركة في الانتخابات الرئاسية والإدلاء بأصواتهم.

وأعلن المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة أصدرت القرار رقم 3 لسنة 2023، الذي ينص على إجراء الانتخابات أيام الجمعة والسبت والأحد، الأول والثاني والثالث من شهر ديسمبر المقبل، خارج مصر، والأحد والاثنين والثلاثاء في مصر، 10 و11 و12 من الشهر نفسه.