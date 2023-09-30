الداخلية العراقية تؤجل مؤتمر إعلان نتائج التحقيقات في حريق نينوى

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، قبل قليل، تأجيل المؤتمر الذي كان مقررأً اليوم السبت، لإعلان نتائج التحقيق في حادثة حريق قاعة أعراس الحمدانية، في محافظة نينوى، شمال العراق، إلى يوم غد الأحد.

وزارة الداخلية تبلغ وسائل الإعلام بتأجيل المؤتمر

ونقلت وسائل إعلام محلية عراقية أن وزارة الداخلية أعلنت لوسائل الإعلام التي حضرت إلى مقر الوزارة، تأجيل المؤتمر إلى يوم غد الأحد، دون ذكر الأسباب.

وكانت وزارة الداخلية العراقية قد أعلنت أن نتائج التحقيق بحادث حريق قاعة المناسبات في قضاء الحمدانية في محافظة نينوى، سيكون اليوم السبت.

وكان من المرتقب أن يعقد وزير الداخلية مؤتمراً ظهر اليوم، في مقر الوزارة لإعلان النتائج بعد انتهاء مدة الـ72 ساعة التي حددتها الحكومة بعد وقوع الحادث.

أحد مسؤولي الداخلية العراقية يكشف سبب الحريق

ونقلت وكالة «بغداد اليوم» عن اللواء كاظم بوهان الوكيل الفني لوزارة الداخلية والمشرف على أعمال اللجنة التحقيقية أن الجوانب الشكلية والموضوعية للتحقيق بالحادث اكتملت ونحن على وشك أن ننهي الملف كاملا ونرفعه إلى وزير الداخلية لغرض المصادقة عليه، مؤكدًا أن التحقيق متابع من رئيس الوزراء شخصيا، ووزير الداخلية يتواصل معهم لحظة بلحظة.

وأشار رئيس لجنة التحقيق أن قاعة «الهيثم»، التي شهدت الحادث الأليم بمحافظة نينوى بنيت عام 2013 وصاحبها ليس لديه إجازة ممارسة مهنة منذ 10 سنوات، وتم إنشاؤها بالتجاوز على أرض زراعية والوحدة الإدارية في الموقع ترى وتسمع إلا أنها لم تتحرك لإيقاف عمل هذا المشروع أو إزالته.