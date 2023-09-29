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الداخلية تُشارك في اليوم الترفيهي بمستشفى الناس الخيري لقلب الأطفال

كتب:

محمد بركات
05:47 م | الجمعة 29 سبتمبر 2023
الداخلية

الداخلية

نظم قطاع المرور والحماية المدنية، زيارة إلى مستشفى الناس الخيري لقلب الأطفال، للمشاركة في فعاليات اليوم الترفيهي، الذي تنظمه المستشفى للأطفال، الذين يتلقون العلاج في المستشفى، من خلال إيفاد المدينة المرورية للأطفال لتعليمهم القواعد والإرشادات المرورية عبر قيادتهم سيارات صغيرة الحجم مخصصة للأطفال واجتيازهم حواجز مرورية بمشاركة رجال الإدارة العامة للمرور.

كروت رمزية على شكل رخص مرورية

كما سيتم منحهم بطاقات رمزية على شكل رخص مرورية ، وذلك لرفع الروح المعنوية وإدخال البهجة في نفوس الأطفال المرضى للمساهمة في تقديم الدعم النفسي لهم خلال فترة العلاج.

ولاقى ذلك استحسان الأطفال والعاملين بالمستشفى وقدموا الشكر لوزارة الداخلية على تلك اللفتة الإنسانية.

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