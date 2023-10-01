محافظ أسيوط يتابع أعمال إنشاء وحدة طب أسرة المطمر بتكلفة 35 مليون جنيه

طفرة كبرى شهدتها محافظ أسيوط في عدة قطاعات مختلفة، بينها قطاع الصحة الذي شهد إنشاء وتطوير منشآت صحية متعددة، بينها مشروع إنشاء وحدة طب الأسرة بقرية المطمر التابعة لمركز ساحل سليم بتكلفة 35 مليون جنيه، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

منظومة التأمين الصحي

وقال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه يجري أعمال التشطيبات النهائية بمبنى وحدة طب الأسرة بقرية المطمر، التي سيتم تجهيزها بالعيادات الشاملة وأحدث المواصفات لتستقبل منظومة التأمين الصحي الشامل، وتلبي احتياجات المواطنين، ويجري إنشائها بتكلفة 35 مليون جنيه، وتتكون من 3 طوابق «أرضي و2 علوي»، ومن المقرر أن يحتوي الدور الأرضي على عيادة طب الأسرة وتطعيمات وعيادة أسنان ومركز كبار السن وخدمات تثقيفية وعيادة إسعافات أولية ومتابعة حمل، والدور الأول علوي غرفة أنظمة وعيادة طب أسرة ومشورة ومعمل، والدور الثاني العلوي غرفة تعقيم ومغسلة ومخزن والإدارة.

المتابعة الميدانية للمشروعات

ووجه محافظ أسيوط بالمتابعة الميدانية لأعمال تنفيذ المشروعات وتذليل العقبات لانتهاء المشروعات في توقيتاتها المحددة وتنفيذ الأعمال طبقًا للمواصفات الفنية ومعايير الجودة ووفقًا للجدول الزمني المحدد لذلك، لافتًا إلى متابعته المستمرة لأعمال التنفيذ على أرض الواقع من خلال جولاته الميدانية والمفاجئة لمواقع العمل، وذلك لتذليل العقبات والتحديات التي قد تواجه التنفيذ، وتقديم سبل الدعم الممكنة لتنفيذ معدلات إنجاز أسرع خاصة مع اهتمام الدولة وأجهزتها للانتهاء من أكبر عدد من المشروعات المستهدفة للمساهمة في خدمة المواطنين خاصة في القرى.